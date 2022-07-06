Отправлено: - 23:04

Эти команды ранее не встречались, но клубы из Казахстана и Венгрии играли до этого 12 раз. Причем во всех матчах никогда не побеждали гости. Интерес к матчу подогревал и тот факт, что главным тренером венгерского клуба в декабре прошлого года стал экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.