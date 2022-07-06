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≡ «Тобол» сыграл первый матч с чемпионом Венгрии на равных, но по нулям
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44610
«Тобол» сыграл первый матч с чемпионом Венгрии на равных, но по нулям
Отправлено: 06.07.22 - 23:04
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Эти команды ранее не встречались, но клубы из Казахстана и Венгрии играли до этого 12 раз. Причем во всех матчах никогда не побеждали гости. Интерес к матчу подогревал и тот факт, что главным тренером венгерского клуба в декабре прошлого года стал экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
868
Re: «Тобол» сыграл первый матч с чемпионом Венгрии на равных, но...
Отправлено: 06.07.22 - 23:04
#1
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Тобол, уберёте "вип-ложу", буду ходить и болеть за вас
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2824
«Тобол» сыграл первый матч с чемпионом Венгрии на равных, но по нулям
Отправлено: 06.07.22 - 23:29
#2
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Цитата:
electro:
Тобол, уберёте "вип-ложу", буду ходить и болеть за вас

Там на стадике появилась новая приблуда, чтобы люди не могли наслаждаться футболом. Какой-то кретин построил "молельню" для комментаторов на "восточке" так, чтобы она перегораживала полполя и зрителям соседних секторов ничего не видно. Я бы кое-что поотрывал таким мендес абелям.

Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1389
«Тобол» сыграл первый матч с чемпионом Венгрии на равных, но по нулям
Отправлено: 07.07.22 - 10:39
#3
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Онлайн-трансляция по качеству картинки была отвратительная.
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