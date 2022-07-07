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≡ Мошенники снова набирают обороты по поиску жертв
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44610
Мошенники снова набирают обороты по поиску жертв
Отправлено: 07.07.22 - 06:16
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Сегодня мне на сотку позвонили мошенники и представились полицейскими из города Нур-Султан. Спрашивали, не давал ли я некой гражданке доверенность на получение кредита в Каспи. Но я сразу понял, что это мошенники, так как много раз читал предупреждение в СМИ плакаты на улицах.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5382
Re: Мошенники снова набирают обороты по поиску жертв
Отправлено: 07.07.22 - 06:16
#1
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Я больше чем уверен, это звонят из банка. Вот у меня на карте в основном голяк. Деньги как приходят и сразу разбегаются по кредитам, налогам, коммуналка и прочее, не мне вам рассказывать. Так мне никто не звонит и не беспокоят. А бывало в одно время по несколько лямов лежали, случались звонки и не раз....
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§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1389
Re: Мошенники снова набирают обороты по поиску жертв
Отправлено: 07.07.22 - 10:31
#2
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Вот у меня на карте каспиголд денег тоже нет. Есть немного в банке Каспи на депозите.
Тоже звонят. На старый номер, который был привязан к приложению.
То представятся, что из Следственного Комитета, то из Службы Безопасности Банка...
Уже больше года, как я привязал к приложению другой номер, но на новый пока не звонят.
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