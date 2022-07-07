Re: Мошенники снова набирают обороты по поиску жертв

Отправлено: - 10:31

Вот у меня на карте каспиголд денег тоже нет. Есть немного в банке Каспи на депозите.

Тоже звонят. На старый номер, который был привязан к приложению.

То представятся, что из Следственного Комитета, то из Службы Безопасности Банка...

Уже больше года, как я привязал к приложению другой номер, но на новый пока не звонят.