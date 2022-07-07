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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 00:58
Цитата:
Тебя красят немцы..
Без них у тебя бы ничего не получилось, скажи спасибо своим сородичам..
Эл-починно:
Не шляпа красит человека, а человек шляпу
Не шляпа красит человека, а человек шляпу
Тебя красят немцы..
Без них у тебя бы ничего не получилось, скажи спасибо своим сородичам..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 00:59
Цитата:
Цитата:
Комент 3755. Грушевый с грузинским в действии.
111:
Где я это сказал?
Где я это сказал?
Цитата:
111: Хех.. Казахстан для вас это нацисты?
Комент 3755. Грушевый с грузинским в действии.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:00
Цитата:
----Достал уже ---- Всякая всячина обо всем и обо всех.Отправлено: 06.07.22 - 21:16#3755 Казахстан для вас это нацисты?
111:
Где я это сказал?
Где я это сказал?
----Достал уже ---- Всякая всячина обо всем и обо всех.Отправлено: 06.07.22 - 21:16#3755 Казахстан для вас это нацисты?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:02
Цитата:
Ну не то что бы красят. Но мы друг друга взаимодополняем. Я плачу налоги, они меня благоговеют.
111:
Тебя красят немцы..
Тебя красят немцы..
Ну не то что бы красят. Но мы друг друга взаимодополняем. Я плачу налоги, они меня благоговеют.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:03
Цитата:
----Сказал . Теперь отвечай ---**В какой стране? ---Ты сколько слов читаешь ?? Лично для тебя весь коммент ---**---Так 8 лет кто кого бомбил и убивал ??Только не надо ля-ля .ДНР И ЛНР никем не были признаны , и являлись юридически территорий Украины .*** ------До конца дочитал ??? До последнего слова - там страна названа .
111:
Ты сперва ответь, где я сказал что Казахстан это нацисты.. А потом перейдем к другим вопросам .
Ты сперва ответь, где я сказал что Казахстан это нацисты.. А потом перейдем к другим вопросам .
----Сказал . Теперь отвечай ---**В какой стране? ---Ты сколько слов читаешь ?? Лично для тебя весь коммент ---**---Так 8 лет кто кого бомбил и убивал ??Только не надо ля-ля .ДНР И ЛНР никем не были признаны , и являлись юридически территорий Украины .*** ------До конца дочитал ??? До последнего слова - там страна названа .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:06
Цитата:
За бабло значит..
Потому ты на немцев зол?
Эл-починно:
взаимодополняем. Я плачу налоги, они меня благоговеют.
взаимодополняем. Я плачу налоги, они меня благоговеют.
За бабло значит..
Потому ты на немцев зол?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:07
Цитата:
---Так кто кого 8 лет бомбил ??
111:
---Так кто кого 8 лет бомбил ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:07
Цитата:
Сперва ответь ты, где я сказал что Казахстан это нацисты?
Гога:
Сказал . Теперь отвечай
Сказал . Теперь отвечай
Сперва ответь ты, где я сказал что Казахстан это нацисты?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:12
Цитата:
111:
Комент 3755.
Комент 3755.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:17
Цитата:
Ну так, деньги всё регулируют. Вот когда и ты от своей прибыли начнёшь половину в налоги и социальные выплаты отчислять, тогда и ты Родину полюбишь. Но тебе же лучше отруби воровать.... И хаты сдавать.
111:
За бабло значит.. Потому ты на немцев зол?
За бабло значит.. Потому ты на немцев зол?
Ну так, деньги всё регулируют. Вот когда и ты от своей прибыли начнёшь половину в налоги и социальные выплаты отчислять, тогда и ты Родину полюбишь. Но тебе же лучше отруби воровать.... И хаты сдавать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:21
Цитата:
Вы немцы модете Родину любить только за деньги, как и россияне..
Но у нас это немного по другому..
Эл-починно:
Ну так, деньги всё регулируют. Вот когда и ты от своей прибыли начнёшь половину в налоги и социальные выплаты отчислять, тогда и ты Родину полюбишь
Ну так, деньги всё регулируют. Вот когда и ты от своей прибыли начнёшь половину в налоги и социальные выплаты отчислять, тогда и ты Родину полюбишь
Вы немцы модете Родину любить только за деньги, как и россияне..
Но у нас это немного по другому..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:24
Цитата:
----Отвечай
111:
Комент 3755.
Комент 3755.
----Отвечай
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:27
Цитата:
Так сам то ответишь, га то, где я сказал про Казахстан, страну нацистов?
Ты сказал, первым, ты и ответь первым
Это сложно или ты опять врешь, чтобы очернить народ Украины?
Гога:
Отвечай
Отвечай
Так сам то ответишь, га то, где я сказал про Казахстан, страну нацистов?
Ты сказал, первым, ты и ответь первым
Это сложно или ты опять врешь, чтобы очернить народ Украины?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:29
Цитата:
-------ПРОЧИТАЙ !!! 3755 - ТВОЙ КОММЕНТ :::
111:
Комент 3755.
Комент 3755.
-------ПРОЧИТАЙ !!! 3755 - ТВОЙ КОММЕНТ :::
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