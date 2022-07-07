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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 254 из 254«1...252253254
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 00:58
#3796
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Цитата:
Эл-починно:
Не шляпа красит человека, а человек шляпу

Тебя красят немцы..
Без них у тебя бы ничего не получилось, скажи спасибо своим сородичам..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
308
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 00:59
#3797
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Цитата:
111:
Где я это сказал?

Цитата:
111: Хех.. Казахстан для вас это нацисты?

Комент 3755. Грушевый с грузинским в действии. :lol: 8-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5676
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:00
#3798
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Цитата:
111:
Где я это сказал?

----Достал уже ---- Всякая всячина обо всем и обо всех.Отправлено: 06.07.22 - 21:16#3755 Казахстан для вас это нацисты?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
308
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:02
#3799
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Цитата:
111:
Тебя красят немцы..

Ну не то что бы красят. :lol: Но мы друг друга взаимодополняем. Я плачу налоги, они меня благоговеют. 8-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5676
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:03
#3800
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Цитата:
111:
Ты сперва ответь, где я сказал что Казахстан это нацисты.. А потом перейдем к другим вопросам .

----Сказал . Теперь отвечай ---**В какой стране? ---Ты сколько слов читаешь ?? Лично для тебя весь коммент ---**---Так 8 лет кто кого бомбил и убивал ??Только не надо ля-ля .ДНР И ЛНР никем не были признаны , и являлись юридически территорий Украины .*** ------До конца дочитал ??? До последнего слова - там страна названа .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:06
#3801
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Цитата:
Эл-починно:
взаимодополняем. Я плачу налоги, они меня благоговеют.

За бабло значит..
Потому ты на немцев зол?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5676
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:07
#3802
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Цитата:
111:

---Так кто кого 8 лет бомбил ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:07
#3803
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Цитата:
Гога:
Сказал . Теперь отвечай

Сперва ответь ты, где я сказал что Казахстан это нацисты?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5676
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:12
#3804
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Цитата:
111:
Комент 3755.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
308
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:17
#3805
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Цитата:
111:
За бабло значит.. Потому ты на немцев зол?

Ну так, деньги всё регулируют. Вот когда и ты от своей прибыли начнёшь половину в налоги и социальные выплаты отчислять, тогда и ты Родину полюбишь. :lol: Но тебе же лучше отруби воровать.... И хаты сдавать.
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:21
#3806
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так, деньги всё регулируют. Вот когда и ты от своей прибыли начнёшь половину в налоги и социальные выплаты отчислять, тогда и ты Родину полюбишь

Вы немцы модете Родину любить только за деньги, как и россияне..
Но у нас это немного по другому..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5676
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:24
#3807
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Цитата:
111:
Комент 3755.

----Отвечай
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:27
#3808
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Цитата:
Гога:
Отвечай

Так сам то ответишь, га то, где я сказал про Казахстан, страну нацистов?
Ты сказал, первым, ты и ответь первым
Это сложно или ты опять врешь, чтобы очернить народ Украины?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5676
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:29
#3809
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Цитата:
111:
Комент 3755.

-------ПРОЧИТАЙ !!! 3755 - ТВОЙ КОММЕНТ :::
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