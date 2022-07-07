Отправлено: - 01:03

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Ты сперва ответь, где я сказал что Казахстан это нацисты.. А потом перейдем к другим вопросам .

Цитата:----Сказал . Теперь отвечай ---**В какой стране? ---Ты сколько слов читаешь ?? Лично для тебя весь коммент ---**---Так 8 лет кто кого бомбил и убивал ??Только не надо ля-ля .ДНР И ЛНР никем не были признаны , и являлись юридически территорий Украины .*** ------До конца дочитал ??? До последнего слова - там страна названа .