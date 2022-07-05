Отправлено: - 01:11

Victor Yang:

Тут явно подход надо менять.

[Исправлено: Эл-починно, 06.07.2022 - 01:13]

Цитата:А так проще же. Я что то тоже ещё не читал, чтобы застройщик или принимающий (хотя было пару статей в виду исключения) под суд попали. Почему прямой руководитель, не имеющий ни к застройке, ни к проектировке, и тем более к принятию объекта в эксплуатации - должен отвечать? Не очень понятно.