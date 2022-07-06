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«Тобол» сыграл первый матч с чемпионом Венгрии на равных, но по нулям
«Тобол» сыграл первый матч с чемпионом Венгрии на равных, но по нулям
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