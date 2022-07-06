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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 249 из 249«1...247248249
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:58
#3721
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Цитата:
Гога:
Как бы потом плакать не пришлось .

Думаешь у вас хватит сил напасть на нас?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:01
#3722
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Цитата:
111:
Думаешь у вас хватит сил напасть на нас?

----Это у тебя в воспаленном мозгу что - то происходить . Смотри лучше предыдущую картинку ,отдохну пока .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:02
#3723
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Цитата:
111:
Думаешь у вас хватит сил напасть на нас?

===Не спи до 5 утра , мало ли что .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:03
#3724
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Цитата:
Гога:
тут ты нихе.. не

Люди просят о помощи, опять разбомбить нацистов, разбомбить их Родину, их логово..
Которых там развелось множество со всего мира притом..
Это из крик о помощи, так кричать о проклятых потомках Гитлера.
По моему там все понятно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:05
#3725
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Цитата:
Гога:
===Не спи до 5 утра ,

А то вы постараетесь залезть ко мне в постель и вынюхать на каком то органе, дискредитирую ли я вашу армию или нет?
Как Симоньян вынюхала у Галкина?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:21
#3726
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Ладно, смеяться над россиянами всегда успеется, из много, я один..
Сумки купили вот для поездки в Алматы..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:30
#3727
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Хм..
Посмотрите на этого уроженца Донбасса..



Просто предатель России..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:33
#3728
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Вообще смотрю как россиян гипнотизируют..
Если пропагандисты геноцида не упомянут о предателях россиянам, то те наверно из за их ограниченного интеллекта, смогут забыть кто такие предатели и даже иметь с ними дела, слушая их предательскую музыку и творчество..
Слушая их якобы русскую культуру..
Говоря что предатель Пугачева это пласт русской культуры..
Не правда.
Она всегда работала на Госдеп..

[Исправлено: 111, 06.07.2022 - 21:35]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
296
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:38
#3729
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Интересно посмотреть будет, как некоторые "заднюю" включать будут, через 2-3 месяца, а может и раньше? :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:38
#3730
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О, в НГ идет прямой матч Тобола с Венграми..
Прикольно..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 21:38
#3731
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Цитата:
Эл-починно:
Интересно посмотреть будет, как некоторые "заднюю

Скажут что они за геноцид?
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