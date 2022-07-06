Отправлено: - 20:13

111:

Но дело не в этом Дело в том, что там уже замечены отряды НКВД, которые отлавливают оставшихся без работы каких то работяг и предлагают им по 200 тысяч за ме

Цитата:-----Это в твоей больном воображении причудилось ?? Перегрелся или грушевый уже ?