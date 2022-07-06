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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:13
Цитата:
-----Это в твоей больном воображении причудилось ?? Перегрелся или грушевый уже ?
111:
Но дело не в этом Дело в том, что там уже замечены отряды НКВД, которые отлавливают оставшихся без работы каких то работяг и предлагают им по 200 тысяч за ме
Но дело не в этом Дело в том, что там уже замечены отряды НКВД, которые отлавливают оставшихся без работы каких то работяг и предлагают им по 200 тысяч за ме
-----Это в твоей больном воображении причудилось ?? Перегрелся или грушевый уже ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:19
Ну и просто совпадение..
«6 июля около 09.55 (08.55 мск) в Жылыойском районе на месторождении „Тенгиз“ произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения», — говорится в официальном сообщении.
«6 июля около 09.55 (08.55 мск) в Жылыойском районе на месторождении „Тенгиз“ произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения», — говорится в официальном сообщении.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:27
Какой то концерт в парке..
Живая музыка.
Может сходить отдохнуть..
Живая музыка.
Может сходить отдохнуть..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:28
Цитата:
Это новости про больную страну..
Ничего личного как говорится против вас хамячков..
Гога:
Это в твоей больном
Это в твоей больном
Это новости про больную страну..
Ничего личного как говорится против вас хамячков..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:28
Цитата:
---Путин виноват .
111:
произошел взрыв трубы
произошел взрыв трубы
---Путин виноват .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:29
Цитата:
---Это лучше , чем по помоечному интернету рыскать .
111:
сходить
сходить
---Это лучше , чем по помоечному интернету рыскать .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:30
Цитата:
----Ты бы лучше победные реляции про свою страну выставлял . Или нечего ??
111:
Это новости про больную страну..
Это новости про больную страну..
----Ты бы лучше победные реляции про свою страну выставлял . Или нечего ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:31
"Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад",---Читатель немецкого издания ZDF
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:35
Руководство Никарагуа официально разрешило ввод личного состава ВС РФ, техники, кораблей и самолетов на территорию страны. Со второй половины 2022 года прогнозируется начало переброски вооруженных сил Росси в Центральную Америку.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:36
Цитата:
У нас скушно жить..
И новостей особо нет..
Гораздо интересней новости про вас, вас же тут большинство..
Ну хоть посмеятцо как то над вами цыплятками..
Гога:
Ты бы лучше победные реляции про свою страну выставлял . Или нечего
Ты бы лучше победные реляции про свою страну выставлял . Или нечего
У нас скушно жить..
И новостей особо нет..
Гораздо интересней новости про вас, вас же тут большинство..
Ну хоть посмеятцо как то над вами цыплятками..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 296
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:46
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:51
Цитата:
Это наверно потому, что все равно у вас остались нацисты и их большинство, это все родственники, дети, внуки и правнуки нацистов времен Второй мировой.
Именно поэтому турки и африканцы скорее всего просят освободить их от вашего гнета..
По идее они в чем то правы..
Эл-починно:
Это наверно потому, что все равно у вас остались нацисты и их большинство, это все родственники, дети, внуки и правнуки нацистов времен Второй мировой.
Именно поэтому турки и африканцы скорее всего просят освободить их от вашего гнета..
По идее они в чем то правы..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:52
Цитата:
----Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! -это цитата . Как бы потом плакать не пришлось .
111:
Ну хоть посмеятцо
Ну хоть посмеятцо
----Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! -это цитата . Как бы потом плакать не пришлось .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:54
Цитата:
---И тут ты нихе.. не понял .
111:
их от вашего гнета..
их от вашего гнета..
---И тут ты нихе.. не понял .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:57
Цитата:
111:
Ну хоть посмеятцо как то над вами
Ну хоть посмеятцо как то над вами
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