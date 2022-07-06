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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 248 из 249«1...246247248249»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:13
#3706
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Цитата:
111:
Но дело не в этом Дело в том, что там уже замечены отряды НКВД, которые отлавливают оставшихся без работы каких то работяг и предлагают им по 200 тысяч за ме

-----Это в твоей больном воображении причудилось ?? Перегрелся или грушевый уже ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15283
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:19
#3707
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Ну и просто совпадение..

«6 июля около 09.55 (08.55 мск) в Жылыойском районе на месторождении „Тенгиз“ произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения», — говорится в официальном сообщении.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15283
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:27
#3708
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Какой то концерт в парке..
Живая музыка.
Может сходить отдохнуть..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15283
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:28
#3709
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Цитата:
Гога:
Это в твоей больном

Это новости про больную страну..
Ничего личного как говорится против вас хамячков..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:28
#3710
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Цитата:
111:
произошел взрыв трубы

---Путин виноват .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:29
#3711
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Цитата:
111:
сходить

---Это лучше , чем по помоечному интернету рыскать .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:30
#3712
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Цитата:
111:
Это новости про больную страну..

----Ты бы лучше победные реляции про свою страну выставлял . Или нечего ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:31
#3713
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"Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад",---Читатель немецкого издания ZDF
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:35
#3714
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Руководство Никарагуа официально разрешило ввод личного состава ВС РФ, техники, кораблей и самолетов на территорию страны. Со второй половины 2022 года прогнозируется начало переброски вооруженных сил Росси в Центральную Америку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15283
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:36
#3715
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Цитата:
Гога:
Ты бы лучше победные реляции про свою страну выставлял . Или нечего

У нас скушно жить..
И новостей особо нет..
Гораздо интересней новости про вас, вас же тут большинство..
Ну хоть посмеятцо как то над вами цыплятками..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
295
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:46
#3716
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:lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15283
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:51
#3717
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Цитата:
Эл-починно:

Это наверно потому, что все равно у вас остались нацисты и их большинство, это все родственники, дети, внуки и правнуки нацистов времен Второй мировой.
Именно поэтому турки и африканцы скорее всего просят освободить их от вашего гнета..
По идее они в чем то правы..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:52
#3718
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Цитата:
111:
Ну хоть посмеятцо

----Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! -это цитата . Как бы потом плакать не пришлось .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:54
#3719
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Цитата:
111:
их от вашего гнета..

---И тут ты нихе.. не понял .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 20:57
#3720
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Цитата:
111:
Ну хоть посмеятцо как то над вами

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