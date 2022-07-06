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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44605
Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 10:00
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В последнее время в Рудном творится что-то необычное. Что-то непривычное. Очень странные дела. Власти развернули бурную деятельность. Стараются успеть к юбилейной дате. Ведь в этом году городу исполняется как-никак 65 лет!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
454
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 10:00
#1
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:-) Видимо, автор без скепсиса и подъ.бок не может... Ну да, ладно.
В Рудном, действительно, началась движуха по облагораживанию города. К сожалению - показушная, к дню 65-летия. Такие бы усилия и вложения на постоянной основе - и не так накладно для бюджета бы выходило, и город выглядел бы давно уютным и красивым постоянно, а не только к красивым датам.
А вот что будет потом - посмотрим через год. Качественно делают или, как обычно, на отвали...
Будут работать фонтаны? Как быстро начнёт рушиться брусчатка? Как будет выглядеть сквер вокруг памятника Марите Бежите?
...
Кто не в курсе: Марите Бежите приехала строить Рудный из Литвы весной 1959 года. Буквально через пару месяцев после приезда погибла, спасая детей из под колёс грузовика. На родине у неё осталась маленькая дочка. А в 1968 году в честь неё в Рудном была названа улица. А по улице 40 лет Октября был построен сквер с памятником Марите в центре. Сейчас его полностью реставрируют.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5381
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 10:01
#2
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Как перестал извозом промышлять, так не знаю что в городе творится. На выходных обычно езжу на базар, там и прокачусь поглазеть что там наворотили. Только вот досада берет, хороший асфальт в центре порушили ради брусчатки, могли бы последнюю проложить где вообще ничего не было, а так только на центральной улице ковыряться , а окраина так и останется бесхозной
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
849
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 10:40
#3
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Цитата:
Всё у нас на своем месте. Власти как занимались показухой, так и занимаются, горожане как бросали мусор, так и бросают.

Источник:


Некоторым в штатском прежде чем критиковать тех кто всё таки что то делает для города, для начала прибраться в своих квартирах!
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
276
Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 11:03
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
кто всё таки что то делает для города

Те кто что-то делает для города, получают за это "огромные тыщи", и на эти тыщи должны делать не что-то, а всё что нужно. И качественно.

Например мусорные контейнерные площадки власти заставляли организовать через суды.

[Исправлено: Alehander, 06.07.2022 - 11:05]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
849
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 11:11
#5
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Цитата:
Alehander:
Те кто что-то делает для города, получают за это "огромные тыщи", и на эти тыщи должны делать не что-то, а всё что нужно. И качественно.


Ну попробуйте сами поработать за эти "огромные тыщи" и сделай всё что душе угодно...а нет отпрынешь в кусты и найдёшь огромные тыщи отмазок на этот счёт!
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
276
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 11:50
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну попробуйте сами поработать за эти "огромные тыщи"

Ну не серьёзно же.

Я бы попробовал. Да кто ж меня пустит к этой кормушке.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
849
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 12:06
#7
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Цитата:
Alehander:
Да кто ж меня пустит к этой кормушке.


Вот первая отмазка! Не пробовал не говори что не пускают! Подай заявку на работу на госслужбу для начала.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
276
Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 12:56
#8
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Типичная демагогия. Когда вместо того, чтобы делать качественно, начинают плакать о том, как опасна и трудна госслужба. Какие там нищенские зарплаты, какая загруженность. При таких зарплатах, загруженности и критике со всех сторон, просто невозможно делать сразу, и качественно. Израненные критикой акиматовские души, впадают в депрессию и "отпрыгивает в кусты", а уже там в кустах рефлексируют: и как это у них в Европах получается не воруя, да ещё и на века строить. Не иначе как мистика какая-то. От того и говорят рудничане: Көз тиеді

[Исправлено: Alehander, 06.07.2022 - 13:02]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3191
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 18:37
#9
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Цитата://Инсталляция, наверное. Современное искусство, оно такое…//

Очевидно, это "....пятнадцатый камень сада Рёадзи.." , только по рудненски, если они вообще, знают что это такое.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3191
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 18:44
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
последнюю проложить где вообще ничего не было,


Точно так же и я подумал, когда проезжал через улицу Ленина: " ... НЕХОЗЯЙСКИЙ подход: - хороший и рачительный хозяин, берегущий КАЖДУЮ городскую копейку, не стал бы ломать то что находиться в нормальном и исправном состоянии, а вложился бы в асфальтировании НЕОБЛАГОУСТРОЕННЫХ территории....". Сразу видно: - НЕТ в Рудном ХОЗЯИНА: - одни только ВРЕМЕНЩИКИ.
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