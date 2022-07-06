Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 18:26

Это только часть рассказа..

Да, это конечно же ыейк и такого быть не может..



"В колониях Петербурга заключенных начали вербовать для поездки в Донбасс в составе «ЧВК Вагнера». Об этом «Важным историям» рассказали родственники осужденных, которые отбывают наказание в ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово».

По словам собеседников издания, за полгода службы заключенным обещали зарплату в 200 тысяч рублей и амнистию, а в случае гибели — компенсацию для семей в 5 миллионов рублей. Осужденным, по данным «Важных историй», сказали, что рассматривают только служивших, но в списки стали вносить всех желающих. В итоге в них попали около 40 человек.