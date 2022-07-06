Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+22°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 246 из 246«1...244245246
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 15:31
#3676
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..

----Как всегда неправда .Марик , уж если решил подрабатывать суфлером российский СМИ , то хоть читай до конца , хотя кому это я - перевернуть с ног на голову , твоя коронка . Да ещё и приврать , сочинить отсебятину .Цитата **Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.**
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 15:34
#3677
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я не на столько информативен в чужих желаниях..

Цитата:
111:
Выйди на улицу и спроси любого немца арабского происхождения,
----- Как так ?? Ведь ты же знаешь , что думает любой немец арабского происхождения!!
:-P :-P :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 15:51
#3678
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Посмотрел интервью у русского нациста .
А ведь это очень образованный и начитанный человек и думает не совсем так, как нацист..
Странно..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 15:58
#3679
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже приятно слушать..
Нацисты в Чечне..
Он по моему один из них..
Странно, но мусульман он обожает..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 15:59
#3680
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ведь ты же знаешь , что думает любой немец арабского происхождения!!

Я знаю то что думают мусульмане.
Хоть немецкого, хоть арабского происхождения..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 16:02
#3681
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кадыров .
Между прочим, он правильно делает, что сохраняет своих воинов и что только воюет в Тик Токе с рельсами и пустыми вокзалами..
Заходит только после сил ДНР и остальных простых смертных в украинские города и селения и начинают снимать Тик-Ток..
Наверно бережет силы для Киева..
А вот остальные пацанята пусть погибают..
Хотя они погибают за что то, за бабло, оплачиваемое им Путиным..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 16:07
#3682
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет идеи..
Демушкин правильно сказал, если в борьбе с настоящими фашистами народ СССР сражался за Родину, то теперь этот нищий народ идет убивать за деньги .
Не один Демушкин так кстати говорит..
И потом привыкнув убивать за бабло, куда он пойдет после окончания спецоперации?
В Сирию?
Наврят ли..
Будет убивать уже в России, а вот кого, большой вопрос..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 16:10
#3683
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И даже русский нацист заметил, что в Кремле постоянно врут..
Нет ни одной толики правды, зачем эта спецоперация была и идет..
Даже русский нацист..
А вот это для режима Путина не есть хорошо..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 16:14
#3684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще интересно..
Немецкий нацист и австрийский..
Они уважают друг друга..
А вот русские нацисты и украинские, уважают друг друга как братьев, как братья славяне?
Или готовы по приказу Путина глотки друг другу резать бесконечно?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 16:14
#3685
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я знаю то что думают мусульмане.

---Пророк , однако ;-) :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 16:23
#3686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе утро мирный Костанай!

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 16:25
#3687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Доброе утро мирный Костанай!

----Утро ?? У вас уже сколько ??
Профайл
Страница 246 из 246«1...244245246
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS