111: Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..
----Как всегда неправда .Марик , уж если решил подрабатывать суфлером российский СМИ , то хоть читай до конца , хотя кому это я - перевернуть с ног на голову , твоя коронка . Да ещё и приврать , сочинить отсебятину .Цитата **Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.**
Кадыров . Между прочим, он правильно делает, что сохраняет своих воинов и что только воюет в Тик Токе с рельсами и пустыми вокзалами.. Заходит только после сил ДНР и остальных простых смертных в украинские города и селения и начинают снимать Тик-Ток.. Наверно бережет силы для Киева.. А вот остальные пацанята пусть погибают.. Хотя они погибают за что то, за бабло, оплачиваемое им Путиным..
Нет идеи.. Демушкин правильно сказал, если в борьбе с настоящими фашистами народ СССР сражался за Родину, то теперь этот нищий народ идет убивать за деньги . Не один Демушкин так кстати говорит.. И потом привыкнув убивать за бабло, куда он пойдет после окончания спецоперации? В Сирию? Наврят ли.. Будет убивать уже в России, а вот кого, большой вопрос..
Вот еще интересно.. Немецкий нацист и австрийский.. Они уважают друг друга.. А вот русские нацисты и украинские, уважают друг друга как братьев, как братья славяне? Или готовы по приказу Путина глотки друг другу резать бесконечно?
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