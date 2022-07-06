Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 16:07

Нет идеи..

Демушкин правильно сказал, если в борьбе с настоящими фашистами народ СССР сражался за Родину, то теперь этот нищий народ идет убивать за деньги .

Не один Демушкин так кстати говорит..

И потом привыкнув убивать за бабло, куда он пойдет после окончания спецоперации?

В Сирию?

Наврят ли..

Будет убивать уже в России, а вот кого, большой вопрос..