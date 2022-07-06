В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли участие молодые спортсмены и любители всех возрастов
Отправлено: 06.07.22 - 11:17
В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат области прошел впервые. Читать новость
С. Биркле: В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат Костанайской области прошел впервые.
Радует, что у молодёжи и любителей есть возможность тренироваться и участвовать в таких соревнованиях в областном центре. Два с половиной года тому назад отмечал, что у меня не было возможности в школьные годы тренироваться, благо на постоянной основе весной и осенью в деревне в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Лично сам в школьные годы не мог тренироваться, учился во вторую смену после обеда на казахском языке, кто обучался в первую смену на русском языке, те после обеда тренировались. Соответственно до обеда секции не было. Отмечал ранее, что благо весной и осенью в старших классах в Тимофеевке (Семиозёрный район ныне Аулиекольский) в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Затем после окончания школы один год потренировался в Кустанае когда обучался в техникуме и стал бронзовым призёром спартакиады профтехобразования СССР в беге на 3000 метров, с результатом 8 минут 39 секунд. Скорее всего в области за весь период по пальцам одной руки можно пересчитать людей которые бежали в 17 лет 3000 метров из 8 минут 40 секунд...
А триатлонисты-любители Костанайской области смогут выступить на следующий день в VI этапе Кубка TEMIRADAM на дистанции спринт (плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км).
Не буду загадывать, но есть желание через два, три года принять участие в таких соревнованиях среди любителей. Шоссейный велосипед, контактные педали, велотуфли и другую необходимую экипировку для плавания и бега приобрел. В настоящее время нет возможности полноценно тренироваться, нужно дополнительно к пенсии работать, чтобы ребёнка в Европе обучить.
lavprof: да нет, талантливых ребят хватает, более чем уверен, что таких за весь период было достаточно) только куда из деревни они выедут, на какие соревнования? Так и остаются неизвестными
Возможно и есть, однако мой тренер Николай Михайлович Чудновский неоднократно мне говорил, что за всю свою тренерскую деятельность ему попались только два особо талантливых воспитанников Марина Масленко и ты Кайрат.
lavprof: да нет, талантливых ребят хватает, более чем уверен, что таких за весь период было достаточно) только куда из деревни они выедут, на какие соревнования?
Вообще не тренируясь в 10 классе участвовал в районных соревнованиях в п.Диевка Семиозерного района. Соответственно выиграл 400 метров с результатом 55.2 сек. и 800 метров 2 минуты 07 сек. Впоследствии особо не тренируясь, тогда работал, полумарафон в Щучинске 21 км 97,5 метра пробежал за 1 час 08 минут 55 секунд.
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