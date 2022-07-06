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≡ В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли участие молодые спортсмены и любители всех возрастов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44604
В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли участие молодые спортсмены и любители всех возрастов
Отправлено: 06.07.22 - 11:17
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В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат области прошел впервые.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2971
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 11:17
#1
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В суперспринтерской дистанции, включающей в себя 350 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега...

Стандартная дистанция супер спринта - плавание 300 м. вело 8 км. и бег 2 км.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2971
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 12:22
#2
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С. Биркле: В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат Костанайской области прошел впервые.

Радует, что у молодёжи и любителей есть возможность тренироваться и участвовать в таких соревнованиях в областном центре. Два с половиной года тому назад отмечал, что у меня не было возможности в школьные годы тренироваться, благо на постоянной основе весной и осенью в деревне в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Лично сам в школьные годы не мог тренироваться, учился во вторую смену после обеда на казахском языке, кто обучался в первую смену на русском языке, те после обеда тренировались. Соответственно до обеда секции не было. Отмечал ранее, что благо весной и осенью в старших классах в Тимофеевке (Семиозёрный район ныне Аулиекольский) в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Затем после окончания школы один год потренировался в Кустанае когда обучался в техникуме и стал бронзовым призёром спартакиады профтехобразования СССР в беге на 3000 метров, с результатом 8 минут 39 секунд. Скорее всего в области за весь период по пальцам одной руки можно пересчитать людей которые бежали в 17 лет 3000 метров из 8 минут 40 секунд...

Подробнее здесь:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
848
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 12:43
#3
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Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего в области за весь период по пальцам одной руки можно пересчитать

да нет, талантливых ребят хватает, более чем уверен, что таких за весь период было достаточно) только куда из деревни они выедут, на какие соревнования? Так и остаются неизвестными
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2971
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 12:51
#4
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А триатлонисты-любители Костанайской области смогут выступить на следующий день в VI этапе Кубка TEMIRADAM на дистанции спринт (плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км).

Не буду загадывать, но есть желание через два, три года принять участие в таких соревнованиях среди любителей. Шоссейный велосипед, контактные педали, велотуфли и другую необходимую экипировку для плавания и бега приобрел. В настоящее время нет возможности полноценно тренироваться, нужно дополнительно к пенсии работать, чтобы ребёнка в Европе обучить.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2971
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 13:02
#5
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Цитата:
lavprof:
да нет, талантливых ребят хватает, более чем уверен, что таких за весь период было достаточно) только куда из деревни они выедут, на какие соревнования? Так и остаются неизвестными


Возможно и есть, однако мой тренер Николай Михайлович Чудновский неоднократно мне говорил, что за всю свою тренерскую деятельность ему попались только два особо талантливых воспитанников Марина Масленко и ты Кайрат.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2971
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 13:14
#6
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Цитата:
lavprof:
да нет, талантливых ребят хватает, более чем уверен, что таких за весь период было достаточно) только куда из деревни они выедут, на какие соревнования?


Вообще не тренируясь в 10 классе участвовал в районных соревнованиях в п.Диевка Семиозерного района. Соответственно выиграл 400 метров с результатом 55.2 сек. и 800 метров 2 минуты 07 сек. Впоследствии особо не тренируясь, тогда работал, полумарафон в Щучинске 21 км 97,5 метра пробежал за 1 час 08 минут 55 секунд.
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