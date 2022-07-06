Отправлено: - 11:11

Alehander:

Те кто что-то делает для города, получают за это "огромные тыщи", и на эти тыщи должны делать не что-то, а всё что нужно. И качественно.

Цитата:Ну попробуйте сами поработать за эти "огромные тыщи" и сделай всё что душе угодно...а нет отпрынешь в кусты и найдёшь огромные тыщи отмазок на этот счёт!