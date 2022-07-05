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Гога:

Ну тебе уж точно

Цитата:Хм..Это действительно так.Они никому там не нужны.Вот сколько Альпачино лет?Он как мусульманин не женится 4 раза, не воспроизводит детей, да и сколько ему тьфу тьфу осталось?Толку мало как говорится, кроме потраченных на него немецких налогов..Гация вымирает попросту!Тут дошло наконец то до правительства Германии, что через 30 лет немцы на 98 процентов будут чернокожими или смуглыми как мусульмане с районов Турции и Сирии..И вот теперь на радость им, Россия напала на Украину, появился более ценный и более образованный материал.И главное это все бесплатно!Тут уж дошло, что немец хохол это гораздо лучше, чем немец афроафриканец и немца хохла ни отличить от настоящего немца никоим образом!И вот теперь и Германия и вся Ойропа, вынуждены невольно признать, что какие то там африканцы, им больше для продления рода не нужны, пока есть возможность развивать свой род, не меняя при этом цвета волос и всего тела, как Майкл Жексон..А посему да, потому и сказал, что африканцы уже никому не нужны..