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С. Биркле: В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат Костанайской области прошел впервые.Радует, что у молодёжи и любителей есть возможность тренироваться и участвовать в таких соревнованиях в областном центре. Два с половиной года тому назад отмечал, что у меня не было возможности в школьные годы тренироваться, благо на постоянной основе весной и осенью в деревне в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Цитирую отрывок:Кайрат стайер: Лично сам в школьные годы не мог тренироваться, учился во вторую смену после обеда на казахском языке, кто обучался в первую смену на русском языке, те после обеда тренировались. Соответственно до обеда секции не было. Отмечал ранее, что благо весной и осенью в старших классах в Тимофеевке (Семиозёрный район ныне Аулиекольский) в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Затем после окончания школы один год потренировался в Кустанае когда обучался в техникуме и стал бронзовым призёром спартакиады профтехобразования СССР в беге на 3000 метров, с результатом 8 минут 39 секунд. Скорее всего в области за весь период по пальцам одной руки можно пересчитать людей которые бежали в 17 лет 3000 метров из 8 минут 40 секунд...Подробнее здесь: