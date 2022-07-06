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≡ В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли участие молодые спортсмены и любители всех возрастов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
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Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44604
В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли участие молодые спортсмены и любители всех возрастов
Отправлено: 06.07.22 - 11:17
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В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат области прошел впервые.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2968
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 11:17
#1
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В суперспринтерской дистанции, включающей в себя 350 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега...

Стандартная дистанция супер спринта - плавание 300 м. вело 8 км. и бег 2 км.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2968
Re: В чемпионате Костанайской области по триатлону приняли...
Отправлено: 06.07.22 - 12:22
#2
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С. Биркле: В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат Костанайской области прошел впервые.

Радует, что у молодёжи и любителей есть возможность тренироваться и участвовать в таких соревнованиях в областном центре. Два с половиной года тому назад отмечал, что у меня не было возможности в школьные годы тренироваться, благо на постоянной основе весной и осенью в деревне в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Лично сам в школьные годы не мог тренироваться, учился во вторую смену после обеда на казахском языке, кто обучался в первую смену на русском языке, те после обеда тренировались. Соответственно до обеда секции не было. Отмечал ранее, что благо весной и осенью в старших классах в Тимофеевке (Семиозёрный район ныне Аулиекольский) в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту. Затем после окончания школы один год потренировался в Кустанае когда обучался в техникуме и стал бронзовым призёром спартакиады профтехобразования СССР в беге на 3000 метров, с результатом 8 минут 39 секунд. Скорее всего в области за весь период по пальцам одной руки можно пересчитать людей которые бежали в 17 лет 3000 метров из 8 минут 40 секунд...

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