Александр ОЛЕЙНИК: Любимый город может спать спокойно
Отправлено: 06.07.22 - 10:00
В последнее время в Рудном творится что-то необычное. Что-то непривычное. Очень странные дела. Власти развернули бурную деятельность. Стараются успеть к юбилейной дате. Ведь в этом году городу исполняется как-никак 65 лет! Читать новость
Видимо, автор без скепсиса и подъ.бок не может... Ну да, ладно. В Рудном, действительно, началась движуха по облагораживанию города. К сожалению - показушная, к дню 65-летия. Такие бы усилия и вложения на постоянной основе - и не так накладно для бюджета бы выходило, и город выглядел бы давно уютным и красивым постоянно, а не только к красивым датам. А вот что будет потом - посмотрим через год. Качественно делают или, как обычно, на отвали... Будут работать фонтаны? Как быстро начнёт рушиться брусчатка? Как будет выглядеть сквер вокруг памятника Марите Бежите? ... Кто не в курсе: Марите Бежите приехала строить Рудный из Литвы весной 1959 года. Буквально через пару месяцев после приезда погибла, спасая детей из под колёс грузовика. На родине у неё осталась маленькая дочка. А в 1968 году в честь неё в Рудном была названа улица. А по улице 40 лет Октября был построен сквер с памятником Марите в центре. Сейчас его полностью реставрируют.
Как перестал извозом промышлять, так не знаю что в городе творится. На выходных обычно езжу на базар, там и прокачусь поглазеть что там наворотили. Только вот досада берет, хороший асфальт в центре порушили ради брусчатки, могли бы последнюю проложить где вообще ничего не было, а так только на центральной улице ковыряться , а окраина так и останется бесхозной
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