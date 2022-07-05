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≡ Какие праздничные мероприятия приготовили для костанайцев на День столицы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44604
Какие праздничные мероприятия приготовили для костанайцев на День столицы?
Отправлено: 05.07.22 - 13:47
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В среду, 6 июля, для жителей областного центра пройдет сразу три праздничных программы в разных районах города, а также ранее анонсированный Сабантуй. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2633
Re: Какие праздничные мероприятия приготовили для костанайцев на...
Отправлено: 05.07.22 - 13:47
#1
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почему день столицы празднуется 6 июля, если презентация Астаны как столицы в своё время состоялась 10 июня 1998 года? Почему день столицы это выходной день? Почему бы его не праздновать исключительно астанинцам и не делать из этого выходной для всей страны?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8620
Re: Какие праздничные мероприятия приготовили для костанайцев на...
Отправлено: 06.07.22 - 10:46
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Почему день столицы это выходной день?

Ты как маленький(ая)...патамушта патамушта... к каждому празднику чиновники получают премии.
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