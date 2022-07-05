Re: Какие праздничные мероприятия приготовили для костанайцев на...

Отправлено: - 13:47

почему день столицы празднуется 6 июля, если презентация Астаны как столицы в своё время состоялась 10 июня 1998 года? Почему день столицы это выходной день? Почему бы его не праздновать исключительно астанинцам и не делать из этого выходной для всей страны?