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Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина будут судить за халатность при строительстве триатлон-парка
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина будут судить за халатность при строительстве триатлон-парка
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