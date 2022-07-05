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≡ Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина будут судить за халатность при строительстве триатлон-парка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44602
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина будут судить за халатность при строительстве триатлон-парка
Отправлено: 05.07.22 - 16:54
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Уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ Наурзбая МУСИНА и бывшего заместителя акима Костаная Ануарбека КАСИМОВА поступило в суд № 2. Об этом «НГ» стало известно из Судебного кабинета.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
364
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 05.07.22 - 16:54
#1
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никто не хочет идти на подсудную должность, поэтому загнали туда пацана. все понимают, что он всего лишь пешка. но его подпись стоит. Для Антикора, всего лишь квест. кто следующий сядет. Честно говоря уже не жаль. как бараны, ведомые козлом в мясокомбинате, козел то выйдет через калитку, ну а остальные на мясо
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
135
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 05.07.22 - 17:18
#2
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Ахметова тоже нужно привлечь, за крыши над крышами на старых пяти и двух этажках
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1250
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 05.07.22 - 20:41
#3
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Должность руководителя ЖКХ это что-то. Ни одного чистого нет. Значит дело в законодательстве. Или в том, что данный отдел находится не в одном здании с акиматом.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 05.07.22 - 22:39
#4
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Момент, а как же эти?
:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина будут судить за халатность при строительстве триатлон-парка
Отправлено: 05.07.22 - 23:56
#5
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Ну конечно, виновного искать "долго", да и рассчитался же уже.? Поэтому проще прямое руководство "подсадить", чем искать истинно виновных. А именно проектировщиков, исполнителей и приёмщиков. Печально всё однако.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15379
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 06.07.22 - 01:05
#6
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Проклятая какая-то должность. На ней надо быть очень внимательным и скрупулёзным, не ставить лишнюю подпись. А сейчас там кто?
Парень молодой совсем. Тут явно подход надо менять.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина будут судить за халатность при строительстве триатлон-парка
Отправлено: 06.07.22 - 01:11
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Тут явно подход надо менять.

А так проще же. Я что то тоже ещё не читал, чтобы застройщик или принимающий (хотя было пару статей в виду исключения) под суд попали. Почему прямой руководитель, не имеющий ни к застройке, ни к проектировке, и тем более к принятию объекта в эксплуатации - должен отвечать? Не очень понятно.

[Исправлено: Эл-починно, 06.07.2022 - 01:13]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина будут судить за халатность при строительстве триатлон-парка
Отправлено: 06.07.22 - 01:19
#8
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Кого под суд отправили, когда дом в "Юбилейном" или как так правильно, разбирали?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8619
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 06.07.22 - 08:58
#9
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Цитата:
Экс-руководителя отдела ЖКХ будут судить

Ну а что вы хотите... название обязывает ЖКХ - это для населения означает Живите Как Хотите,
а для руководителей- Ждёт Казенная Хата

Очередной эпизод из сериала "рыба гниет с головы"... только у головы, хорошая крыша в столице.
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