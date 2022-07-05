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≡ Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44602
Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 05.07.22 - 18:10
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Срок годности вакцины Pfizer в нашем регионе продлен на 3 месяца согласно официальному письму Министерства здравоохранения РК. Об этом сообщила «НГ» заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11312
Re: Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 05.07.22 - 18:10
#1
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Юля смотри можно просрочкой повторно уколотся. Ревакцинацию замутить
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
453
Re: Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 05.07.22 - 20:07
#2
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Вот и весь смысл "вдруг" проявившегося роста заражений...
Надо срочно реализовать просроченные вакцины.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
273
Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 05.07.22 - 20:10
#3
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Цитата:
Skeptic:

Так бесплатно же
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
453
Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 05.07.22 - 20:16
#4
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Цитата:
Alehander:

Это для кроликов - бесплатно. А организаторы "эпидемий" деньги на них тратят. Хоть и бюджетные. Не реализуют - деньги нужно будет тратить на утилизацию вакцин и/или возврат в бюджет. А воровать как?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
347
Re: Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 06.07.22 - 08:21
#5
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да в размышлениях Скептика логика есть. Думаю именно так и получилось.
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