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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 245 из 245«1...243244245
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:15
#3661
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Цитата:
Эл-починно:
ВОЛЯ ЮГО-ВОСТОКА !!!

Африканцы думаю всем по барабану тут..
Можете их спасать..
Ваша Германия же как вроде вымирает, людей нет..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:17
#3662
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Цитата:
111:
Теперь укронацистка..

---И где она на фото , где много девок *??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:18
#3663
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Цитата:
111:
Африканцы думаю всем по барабану тут..

А что так, политика двойных стандартов?Цитата:
111:
Можете их спасать..

Да вроде кок то наоборот получилось. Ну да ладно проехали...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:20
#3664
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Цитата:
111:
Хохлушка Анна Седокова.

---По вере 4 жены можно , кухарка есть --- ещё подыскиваешь ?? Справишься ?? Силёнок хватить ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:21
#3665
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Цитата:
111:
Африканцы думаю всем по барабану тут..

----Ну тебе уж точно
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:22
#3666
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Цитата:
111:
----Марик , уж если решил подрабатывать суфлером российский СМИ , то хоть читай до конца , хотя кому это я - перевернуть с ног на голову , твоя коронка . Да ещё и приврать , сочинить отсебятину .Цитата **Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.**
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 00:24
#3667
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Цитата:
Гога:
Ну тебе уж точно

Хм..
Это действительно так.
Они никому там не нужны.
Вот сколько Альпачино лет?
Он как мусульманин не женится 4 раза, не воспроизводит детей, да и сколько ему тьфу тьфу осталось?
Толку мало как говорится, кроме потраченных на него немецких налогов..
Гация вымирает попросту!
Тут дошло наконец то до правительства Германии, что через 30 лет немцы на 98 процентов будут чернокожими или смуглыми как мусульмане с районов Турции и Сирии..
И вот теперь на радость им, Россия напала на Украину, появился более ценный и более образованный материал.
И главное это все бесплатно!
Тут уж дошло, что немец хохол это гораздо лучше, чем немец афроафриканец и немца хохла ни отличить от настоящего немца никоим образом!
И вот теперь и Германия и вся Ойропа, вынуждены невольно признать, что какие то там африканцы, им больше для продления рода не нужны, пока есть возможность развивать свой род, не меняя при этом цвета волос и всего тела, как Майкл Жексон..
А посему да, потому и сказал, что африканцы уже никому не нужны..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 00:41
#3668
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Цитата:
111:
Он как мусульманин не женится 4 раза

Я не знал, что у мусульман традиция четыре раза жениться. :lol:
Хотя на всякий случай, я не мусульманин. И ещё более на всякий случай - я дьявол во плоти. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 00:49
#3669
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О, пока я занят был, у Путина появляются друзья и Путина наконец то вылечили от боязни открытого пространства?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 00:52
#3670
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Цитата:
Эл-починно:
Я не знал, что у мусульман традиция четыре раза жениться

Выйди на улицу и спроси любого немца арабского происхождения, он тебе с гордостью расскажет как поднялись его старшие от первых жен, где отучились и кем работают.
А так же напомнит о самом младшем, сыновьях разумеется..
Девочки не в счет.
Тем более они станут неверными, если выйдут замуж на немца, их попросту забудут в семье..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 00:56
#3671
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Цитата:
111:
ыйди на улицу и спроси любого немца арабского происхождения

Ога скажи это Саре Вагенкнехт. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 00:57
#3672
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Цитата:
Эл-починно:
Ога скажи это Саре Вагенкнехт.

О таких не слышал, тоже Фройляйн?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 00:59
#3673
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Цитата:
111:
О таких не слышал, тоже Фройляйн?

информативность пользователей, не входит в мои обязанности. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.07.22 - 01:02
#3674
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Цитата:
Эл-починно:
информативность пользователей,

Я не на столько информативен в чужих желаниях..
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