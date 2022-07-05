111: ----Марик , уж если решил подрабатывать суфлером российский СМИ , то хоть читай до конца , хотя кому это я - перевернуть с ног на голову , твоя коронка . Да ещё и приврать , сочинить отсебятину .Цитата **Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.**
Хм.. Это действительно так. Они никому там не нужны. Вот сколько Альпачино лет? Он как мусульманин не женится 4 раза, не воспроизводит детей, да и сколько ему тьфу тьфу осталось? Толку мало как говорится, кроме потраченных на него немецких налогов.. Гация вымирает попросту! Тут дошло наконец то до правительства Германии, что через 30 лет немцы на 98 процентов будут чернокожими или смуглыми как мусульмане с районов Турции и Сирии.. И вот теперь на радость им, Россия напала на Украину, появился более ценный и более образованный материал. И главное это все бесплатно! Тут уж дошло, что немец хохол это гораздо лучше, чем немец афроафриканец и немца хохла ни отличить от настоящего немца никоим образом! И вот теперь и Германия и вся Ойропа, вынуждены невольно признать, что какие то там африканцы, им больше для продления рода не нужны, пока есть возможность развивать свой род, не меняя при этом цвета волос и всего тела, как Майкл Жексон.. А посему да, потому и сказал, что африканцы уже никому не нужны..
Эл-починно: Я не знал, что у мусульман традиция четыре раза жениться
Выйди на улицу и спроси любого немца арабского происхождения, он тебе с гордостью расскажет как поднялись его старшие от первых жен, где отучились и кем работают. А так же напомнит о самом младшем, сыновьях разумеется.. Девочки не в счет. Тем более они станут неверными, если выйдут замуж на немца, их попросту забудут в семье..
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