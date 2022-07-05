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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 244 из 245«1...242243244245»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 16:47
#3646
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Еще что из правды..
Какой то Менченко рассказал, что Зеленский отдал приказ заваривать люки на танках, в самолетах, к минам и гранатам и потому украинская армия так ожесточенно обороняется..
Потому что элементарно приварены, привязаны и тд, к танкам, ракетам и самолетам..
Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 16:56
#3647
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Еще что то..
Начали отлавливать хоккеистов, которых прям не хватает на специальной военной операции, вычисляя их группами НКВДшников в каждом городе.
Уже поймали вратаря сборной России и отправили куда надо, наверно в Лисичанск..
Не хватает бойцов то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:03
#3648
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Вообще..
Спасибо российским новостям..
На много интереснее..

" К Ивану Урганту принесли крем смазку, для этого самого по видимому..
Он прилюдно назвал Это Соловьиныи пометом..
На что сейчас в прямом эфире во все уши и рты орет товарищ Соловьев, угрожая несчастному расправой и напоминая кто отец Урганта..
Блин, а действительно, отец что, маньяк?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:06
#3649
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Ну и привет культ личности..
Что то мне это напоминает..

Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:09
#3650
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Ну а Питер готов к названию Владимирский Централ..

Так то вот..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:17
#3651
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Краснодар..

Терроризм, убийства и коррупция: Краснодар признали второй преступной столицей России.
По итогам прошлого года и по апрель года текущего, по количеству зарегистрированных преступлений в стране Краснодарский край занимает вторую строчку. В прошлом году на Кубани зарегистрировано 78 183 преступления, в среднем 214 в день..

Это Краснодар, куда уехали десятки тысяч костанайцев..
Наши не пропадут..

"Краснодарский край впервые за свою историю вошёл в пятёрку регионов страны по убийствам и покушениям на убийство. За 120 дней этого года зарегистрировано 86 подобных преступлений.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:22
#3652
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Цитата:
111:
Краснодар признали второй преступной столицей России.

----Будем гордиться !!! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:23
#3653
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Цитата:
111:
Краснодар признали второй преступной столицей России.

----Будем гордиться !!! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:27
#3654
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Цитата:
111:
Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..

----Марик , уж если решил подрабатывать суфлером российский СМИ , то хоть читай до конца , хотя кому это я - перевернуть с ног на голову , твоя коронка . Да ещё и приврать , сочинить отсебятину .Цитата **Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.**
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 18:00
#3655
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Если уж говорить от себя, то когда я сидел в Троицком ИВС и Магнитогорском СИЗО, то я бы назвал преступной столицей второй конечно, Троицк, там до сих пор есть понятие крыша и т.д., люди застряли в 90 х, а когда я был в Новомихайловке, это п/л Орленок, то и там и в Туапсе, хотя это портовый город, это рай на Земле, где можно ночами бродить. вдыхать запах роз, которые растут просто на клумбах, а когда я улетал через Сочи, я тогда не видевший заграничных городов ощутил себя где нибудь в Лас Пальмасе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 19:22
#3656
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Ну и очередная рубрика о предателях..
Новый предатель России..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5633
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 20:53
#3657
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Цитата:
111:
Новый предатель России..

----Титьки хороши !! И кто это ?? С какого сайта скачал , Марик ?? Знакомств ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
287
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 21:37
#3658
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15246
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 21:45
#3659
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Цитата:
Гога:
И кто это ?? С к

Хохлушка Анна Седокова.
Теперь укронацистка..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
287
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:00
#3660
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ВОЛЯ ЮГО-ВОСТОКА !!!06:4526 376 участников ​​В Ливии по всей стране проходят протесты в связи с отключением в городах света и воды, а также в связи с массовой нищетой. Какой-же ливийский народ не благодарный! Блок НАТО принес им свободу, права человека и демократических боевиков, они свергли кровавого диктатора Каддафи, который просто издевался над ливийцами.
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