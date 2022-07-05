Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 18:00

Если уж говорить от себя, то когда я сидел в Троицком ИВС и Магнитогорском СИЗО, то я бы назвал преступной столицей второй конечно, Троицк, там до сих пор есть понятие крыша и т.д., люди застряли в 90 х, а когда я был в Новомихайловке, это п/л Орленок, то и там и в Туапсе, хотя это портовый город, это рай на Земле, где можно ночами бродить. вдыхать запах роз, которые растут просто на клумбах, а когда я улетал через Сочи, я тогда не видевший заграничных городов ощутил себя где нибудь в Лас Пальмасе