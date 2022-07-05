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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 16:47
Еще что из правды..
Какой то Менченко рассказал, что Зеленский отдал приказ заваривать люки на танках, в самолетах, к минам и гранатам и потому украинская армия так ожесточенно обороняется..
Потому что элементарно приварены, привязаны и тд, к танкам, ракетам и самолетам..
Мда уж..
Какой то Менченко рассказал, что Зеленский отдал приказ заваривать люки на танках, в самолетах, к минам и гранатам и потому украинская армия так ожесточенно обороняется..
Потому что элементарно приварены, привязаны и тд, к танкам, ракетам и самолетам..
Мда уж..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 16:56
Еще что то..
Начали отлавливать хоккеистов, которых прям не хватает на специальной военной операции, вычисляя их группами НКВДшников в каждом городе.
Уже поймали вратаря сборной России и отправили куда надо, наверно в Лисичанск..
Не хватает бойцов то..
Начали отлавливать хоккеистов, которых прям не хватает на специальной военной операции, вычисляя их группами НКВДшников в каждом городе.
Уже поймали вратаря сборной России и отправили куда надо, наверно в Лисичанск..
Не хватает бойцов то..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:03
Вообще..
Спасибо российским новостям..
На много интереснее..
" К Ивану Урганту принесли крем смазку, для этого самого по видимому..
Он прилюдно назвал Это Соловьиныи пометом..
На что сейчас в прямом эфире во все уши и рты орет товарищ Соловьев, угрожая несчастному расправой и напоминая кто отец Урганта..
Блин, а действительно, отец что, маньяк?
Спасибо российским новостям..
На много интереснее..
" К Ивану Урганту принесли крем смазку, для этого самого по видимому..
Он прилюдно назвал Это Соловьиныи пометом..
На что сейчас в прямом эфире во все уши и рты орет товарищ Соловьев, угрожая несчастному расправой и напоминая кто отец Урганта..
Блин, а действительно, отец что, маньяк?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:06
Ну и привет культ личности..
Что то мне это напоминает..
Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..
Что то мне это напоминает..
Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:09
Ну а Питер готов к названию Владимирский Централ..
Так то вот..
Так то вот..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:17
Краснодар..
Терроризм, убийства и коррупция: Краснодар признали второй преступной столицей России.
По итогам прошлого года и по апрель года текущего, по количеству зарегистрированных преступлений в стране Краснодарский край занимает вторую строчку. В прошлом году на Кубани зарегистрировано 78 183 преступления, в среднем 214 в день..
Это Краснодар, куда уехали десятки тысяч костанайцев..
Наши не пропадут..
"Краснодарский край впервые за свою историю вошёл в пятёрку регионов страны по убийствам и покушениям на убийство. За 120 дней этого года зарегистрировано 86 подобных преступлений.
Терроризм, убийства и коррупция: Краснодар признали второй преступной столицей России.
По итогам прошлого года и по апрель года текущего, по количеству зарегистрированных преступлений в стране Краснодарский край занимает вторую строчку. В прошлом году на Кубани зарегистрировано 78 183 преступления, в среднем 214 в день..
Это Краснодар, куда уехали десятки тысяч костанайцев..
Наши не пропадут..
"Краснодарский край впервые за свою историю вошёл в пятёрку регионов страны по убийствам и покушениям на убийство. За 120 дней этого года зарегистрировано 86 подобных преступлений.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:22
Цитата:
----Будем гордиться !!!
111:
Краснодар признали второй преступной столицей России.
Краснодар признали второй преступной столицей России.
----Будем гордиться !!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:23
Цитата:
----Будем гордиться !!!
111:
Краснодар признали второй преступной столицей России.
Краснодар признали второй преступной столицей России.
----Будем гордиться !!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 17:27
Цитата:
----Марик , уж если решил подрабатывать суфлером российский СМИ , то хоть читай до конца , хотя кому это я - перевернуть с ног на голову , твоя коронка . Да ещё и приврать , сочинить отсебятину .Цитата **Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.**
111:
Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..
Калининград назовут в честь Путина Владимиробалтийск..
----Марик , уж если решил подрабатывать суфлером российский СМИ , то хоть читай до конца , хотя кому это я - перевернуть с ног на голову , твоя коронка . Да ещё и приврать , сочинить отсебятину .Цитата **Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.**
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 18:00
Если уж говорить от себя, то когда я сидел в Троицком ИВС и Магнитогорском СИЗО, то я бы назвал преступной столицей второй конечно, Троицк, там до сих пор есть понятие крыша и т.д., люди застряли в 90 х, а когда я был в Новомихайловке, это п/л Орленок, то и там и в Туапсе, хотя это портовый город, это рай на Земле, где можно ночами бродить. вдыхать запах роз, которые растут просто на клумбах, а когда я улетал через Сочи, я тогда не видевший заграничных городов ощутил себя где нибудь в Лас Пальмасе
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 19:22
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 20:53
Цитата:
----Титьки хороши !! И кто это ?? С какого сайта скачал , Марик ?? Знакомств ??
111:
Новый предатель России..
Новый предатель России..
----Титьки хороши !! И кто это ?? С какого сайта скачал , Марик ?? Знакомств ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 21:37
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 21:45
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 22:00
ВОЛЯ ЮГО-ВОСТОКА !!!06:4526 376 участников В Ливии по всей стране проходят протесты в связи с отключением в городах света и воды, а также в связи с массовой нищетой. Какой-же ливийский народ не благодарный! Блок НАТО принес им свободу, права человека и демократических боевиков, они свергли кровавого диктатора Каддафи, который просто издевался над ливийцами.
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