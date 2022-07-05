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≡ Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44602
Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 05.07.22 - 18:10
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Срок годности вакцины Pfizer в нашем регионе продлен на 3 месяца согласно официальному письму Министерства здравоохранения РК. Об этом сообщила «НГ» заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11312
Re: Можно ли привиться вакциной Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 05.07.22 - 18:10
#1
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Юля смотри можно просрочкой повторно уколотся. Ревакцинацию замутить
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