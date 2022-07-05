Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая Мусина...

Отправлено: - 16:54

никто не хочет идти на подсудную должность, поэтому загнали туда пацана. все понимают, что он всего лишь пешка. но его подпись стоит. Для Антикора, всего лишь квест. кто следующий сядет. Честно говоря уже не жаль. как бараны, ведомые козлом в мясокомбинате, козел то выйдет через калитку, ну а остальные на мясо