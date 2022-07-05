Re: Нуротановый аманат или обвинение жертвы

Отправлено: - 17:22

О , Архимед не виноват,тогда кто же? Наверное Чубайс. Нам повезло, что у нас такой Аким области, без тени иронии говорю,хорошо что сфера его интересов лежит в асфальтобетонной области, а то прежний Аким области со своим курятником превратил дороги в полигон для бомбардировщиков,жаль не сфотографировал те дороги, выставил сейчас бы осознали бы в каком раю мы сейчас живем