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≡ Нуротановый аманат или обвинение жертвы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44602
Нуротановый аманат или обвинение жертвы
Отправлено: 05.07.22 - 16:42
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Полгода прошло с январской встречи народа с властью, подходят к концу 180 дней, обещанных для сдерживания цен на сжиженный газ, Елбасы уже елбасы, Нуротан сменил окраску на Аманат.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5379
Re: Нуротановый аманат или обвинение жертвы
Отправлено: 05.07.22 - 16:42
#1
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А можно помедленнее, я записываю.
Всё перемешал, где кони , где люди?
Учительница моя сказала бы - тема слабо
раскрыта , слабенькая троечка....
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
135
Re: Нуротановый аманат или обвинение жертвы
Отправлено: 05.07.22 - 17:15
#2
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так цензура почикала
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
364
Re: Нуротановый аманат или обвинение жертвы
Отправлено: 05.07.22 - 17:22
#3
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О , Архимед не виноват,тогда кто же? Наверное Чубайс. Нам повезло, что у нас такой Аким области, без тени иронии говорю,хорошо что сфера его интересов лежит в асфальтобетонной области, а то прежний Аким области со своим курятником превратил дороги в полигон для бомбардировщиков,жаль не сфотографировал те дороги, выставил сейчас бы осознали бы в каком раю мы сейчас живем
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1386
Re: Нуротановый аманат или обвинение жертвы
Отправлено: 05.07.22 - 17:36
#4
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Цитата:
Ильяс:
цензура почикала

Какая-то невнимательная цензура.
Она могла заодно и ошибки исправить?
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