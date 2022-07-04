Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 11:14

Мне интересно. спросит у тех кто говорит про 8 лет, а есть цифры, сколько погибло человек за 8 лет и сколько после спецоперации, сколько человек покинули свои дома за 8 лет и сколько после спецоперации?

Это уже давно повод, а не причина. По моему мнению причина в амбициях, и тут никто из противоборствующих сторон друг друга не краше, Сильные мира сего по новому начали делить мир и тут все пошло в пух и прах.

Просто у некоторых сейчас руки в крови, ничего история всё спишет, зато потом как будем гордиться?