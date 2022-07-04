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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.22 - 22:56
Цитата:
Кадыров сказал, что теперь в приоритете - дешайтанизация. Интересно, ты тоже в списке?
111:
Просто где денацификация.. Соврали хомячкам?
Просто где денацификация.. Соврали хомячкам?
Кадыров сказал, что теперь в приоритете - дешайтанизация. Интересно, ты тоже в списке?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.22 - 23:38
Цитата:
Слова Кадырова Путину, для меня пустой звук.
Интересно, почему твоя Родина Канада его так боится .
maxsaf:
Кадыров сказал, что теперь
Кадыров сказал, что теперь
Слова Кадырова Путину, для меня пустой звук.
Интересно, почему твоя Родина Канада его так боится .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.22 - 23:51
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 01:03
Мне тут задачку задали. Рассчитать площадь круга. Марик, поможешь? Круг в диметре 3 метра.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 01:05
Цитата:
Ну как куда то? Детям Донбасса наверное? ну или Украины как минимум?
111:
Ну и готовим фарш куда то..
Ну и готовим фарш куда то..
Ну как куда то? Детям Донбасса наверное? ну или Украины как минимум?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 844
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 09:32
Цитата:
для решения задачек нужно логическое мышление) сам понимаешь)
Эл-починно:
поможешь?
поможешь?
для решения задачек нужно логическое мышление) сам понимаешь)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 10:00
Цитата:
Пародия Александра Иванова:
Площадь круга... Площадь круга. Два пи эр...
— Где вы служите, подруга?
— В АПН...
Юрий Ряшенцев
Заколдованный круг
Говорит моя подруга чуть дыша:
— Где учился ты, голуба, в ЦПШ?(*)
Чашу знаний осушил ты не до дна,
Два пи эр — не площадь круга, а длина,
И не круга, а окружности притом;
Учат в классе это, кажется, в шестом.
Ну, поэты! Удивительный народ!
И наука их, как видно, не берет.
Их в банальности никак не упрекнешь,
Никаким ключом их тайн не отомкнешь.
Все б резвиться им, голубчикам, дерзать...
Образованность все хочут показать...
-----(*)
ЦПШ — церковноприходская школа.
Эл-починно:
Мне тут задачку задали. Рассчитать площадь круга. Марик, поможешь? Круг в диметре 3 метра.
Мне тут задачку задали. Рассчитать площадь круга. Марик, поможешь? Круг в диметре 3 метра.
Пародия Александра Иванова:
Площадь круга... Площадь круга. Два пи эр...
— Где вы служите, подруга?
— В АПН...
Юрий Ряшенцев
Заколдованный круг
Говорит моя подруга чуть дыша:
— Где учился ты, голуба, в ЦПШ?(*)
Чашу знаний осушил ты не до дна,
Два пи эр — не площадь круга, а длина,
И не круга, а окружности притом;
Учат в классе это, кажется, в шестом.
Ну, поэты! Удивительный народ!
И наука их, как видно, не берет.
Их в банальности никак не упрекнешь,
Никаким ключом их тайн не отомкнешь.
Все б резвиться им, голубчикам, дерзать...
Образованность все хочут показать...
-----(*)
ЦПШ — церковноприходская школа.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 361
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 11:14
Мне интересно. спросит у тех кто говорит про 8 лет, а есть цифры, сколько погибло человек за 8 лет и сколько после спецоперации, сколько человек покинули свои дома за 8 лет и сколько после спецоперации?
Это уже давно повод, а не причина. По моему мнению причина в амбициях, и тут никто из противоборствующих сторон друг друга не краше, Сильные мира сего по новому начали делить мир и тут все пошло в пух и прах.
Просто у некоторых сейчас руки в крови, ничего история всё спишет, зато потом как будем гордиться?
Это уже давно повод, а не причина. По моему мнению причина в амбициях, и тут никто из противоборствующих сторон друг друга не краше, Сильные мира сего по новому начали делить мир и тут все пошло в пух и прах.
Просто у некоторых сейчас руки в крови, ничего история всё спишет, зато потом как будем гордиться?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 361
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 11:24
Вообще вся эта пропаганда, противно. Когда телеведущий откровенно радуется. тому что нашли останки 170 воннослужащих, не нациков. об этом он не сказал. просто военнослужащих ВСУ, а это люди , которые как могли защищали свою Родину. Даже Геббельс о мертвых так не говорил. Вот это действительно противно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 11:49
Второе Я Путина..
"Проработав три месяца в немецком издании, экс-редактор Первого канала, занимающая активную антироссийскую позицию, осталась не у дел. По этому поводу саркастически высказались журналисты Маргарита Симоньян и Михаил Шахназаров.
Узнав об увольнении Марины Овсянниковой, Симоньян не стала церемониться. «Шлюх надолго не снимают», — лаконично отметила она в своем Telegram-канале."
И эта та, которая брала интервью у Токаева?
Таким только так и отвечать..
"Проработав три месяца в немецком издании, экс-редактор Первого канала, занимающая активную антироссийскую позицию, осталась не у дел. По этому поводу саркастически высказались журналисты Маргарита Симоньян и Михаил Шахназаров.
Узнав об увольнении Марины Овсянниковой, Симоньян не стала церемониться. «Шлюх надолго не снимают», — лаконично отметила она в своем Telegram-канале."
И эта та, которая брала интервью у Токаева?
Таким только так и отвечать..
-
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