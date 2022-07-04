Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?

Отправлено: - 10:59

А что у нас , как во времена Сталина был в плену, окружении т.д. значит предатель.

Если знать историю нашей страны. то в первые годы войны, войска возглавляли. зачастую неопытные иногда даже полуграмотные командиры, именно в военном смысле, потому что цвет комсостава РККА в большинстве своем сидел в тюрьме. И теперь отказывать челоеку в уважении и почете, только потому что воевал. но был в плену, по моему это неправильно.

А как например с такими людьми, человек честно воевал, заслужил награды. пришел с войны и попал по разным причинам в тюрьму. Мы ему тоже должны отказать в уважении за его подвиги во время войны. Я про то, что лично знаю. после Афгана, многие не нашли себя в мирной жизни и здесь продолжали воевать. а это уже криминал.