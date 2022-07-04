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Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44597
Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 10:08
У нас, детей войны, в юные годы была своя жизнь - дворово-уличная. Мы сами устраивали себе развлечения, порой довольно жесткие, если оценивать их сегодня. Мы знали все закоулки старого парка, выходившие к Оби, и частенько пялились на фотографии, висевшие на центральной аллее под общей вывеской «Твои люди, Барнаул!».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 450
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 10:08
Здесь всё просто.
Если выделять деньги на льготы почётным гражданам, их трудно будет разворовать. Слишком маленькие суммы и слишком прозрачный процесс.
А поскольку наши чиновники рассуждают с позиции "А что Я с этого иметь буду?", то того, с чего они НЕ могут поиметь ничего, ничего и не делается.
Если выделять деньги на льготы почётным гражданам, их трудно будет разворовать. Слишком маленькие суммы и слишком прозрачный процесс.
А поскольку наши чиновники рассуждают с позиции "А что Я с этого иметь буду?", то того, с чего они НЕ могут поиметь ничего, ничего и не делается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12755
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 10:23
Суть заметки
Денисов хочет денег
Конец
Денисов хочет денег
Конец
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 133
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 11:02
Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. к/ф Убить дракона
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15234
Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 14:58
Ох уж это лукавство от Уважаемого нашим акиматом..
И
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.11.21
- Сообщений:
- 6
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 18:26
Полностью поддерживаю мнение автора. Знаю некоторых почетных граждан города лично. Ведь все знают, что они внесли вклад не только в город или область, но и в историю страны. Как пример, Андрей Васильевич Заика - более 50 лет являлся бессменным директором детской музыкальной школы, был председателем республиканского совета директоров, до сих пор преподает, любим и уважаем всем коллективом. Говорить о нем можно много,тут строк не хватит, надо писать статью))
А Шамиль Алексеевич Фахрутдинов? Гайсенова Римма Габдулловна? Мальчубаева Купей Абдрахмановна? Посмотрите списки. Возможно они уберегут вас от тех комментариев, что выше изложены.
Доброе слово, уважение к ним - это самое первое, что мы можем проявить к ним. Ведь среди этих людей есть те, кто воспитывал ваших детей, лечил их, спасал.
А Шамиль Алексеевич Фахрутдинов? Гайсенова Римма Габдулловна? Мальчубаева Купей Абдрахмановна? Посмотрите списки. Возможно они уберегут вас от тех комментариев, что выше изложены.
Доброе слово, уважение к ним - это самое первое, что мы можем проявить к ним. Ведь среди этих людей есть те, кто воспитывал ваших детей, лечил их, спасал.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 158
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 19:37
Ну всё пища для очередного грабежа бюджета есть! Сейчас состряпают закон, потом увидим море почетных граждан, из числа ближайших родственников акимата, как с переименованием улиц, как с диссертациями и учеными степенями, в общем восток дело тонкое!
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4206
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 21:50
Раньше были пенсионеры областного и республиканского значения. Это были практически все ветераны войны. Позже туда начали пролазить разные партработники.
Что касается почетных граждан области и городов, то полностью согласен с Тенкишем.
Что касается почетных граждан области и городов, то полностью согласен с Тенкишем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5378
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 05.07.22 - 01:16
Помню, много лет назад, на только что открывшейся интернет платформе можно было посмотреть архивные данные ветеранов ВОВ, для меня открыть личное дело моего отца,деда и моих земляков посмотреть их досье и за что награды получили было огромным удовольствием. Однако, некоторых ветеранов я так и не смог найти, хотя их потомки гордо носятся с их портретами и поминают, после личного обращениям к ним, меня деликатно послали куда подальше. И тут открылись удивительные вещи, оказывается уважаемые ветераны сидели в тюрьме, были в плену , есть и того хуже....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 361
Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 05.07.22 - 10:59
А что у нас , как во времена Сталина был в плену, окружении т.д. значит предатель.
Если знать историю нашей страны. то в первые годы войны, войска возглавляли. зачастую неопытные иногда даже полуграмотные командиры, именно в военном смысле, потому что цвет комсостава РККА в большинстве своем сидел в тюрьме. И теперь отказывать челоеку в уважении и почете, только потому что воевал. но был в плену, по моему это неправильно.
А как например с такими людьми, человек честно воевал, заслужил награды. пришел с войны и попал по разным причинам в тюрьму. Мы ему тоже должны отказать в уважении за его подвиги во время войны. Я про то, что лично знаю. после Афгана, многие не нашли себя в мирной жизни и здесь продолжали воевать. а это уже криминал.
Если знать историю нашей страны. то в первые годы войны, войска возглавляли. зачастую неопытные иногда даже полуграмотные командиры, именно в военном смысле, потому что цвет комсостава РККА в большинстве своем сидел в тюрьме. И теперь отказывать челоеку в уважении и почете, только потому что воевал. но был в плену, по моему это неправильно.
А как например с такими людьми, человек честно воевал, заслужил награды. пришел с войны и попал по разным причинам в тюрьму. Мы ему тоже должны отказать в уважении за его подвиги во время войны. Я про то, что лично знаю. после Афгана, многие не нашли себя в мирной жизни и здесь продолжали воевать. а это уже криминал.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 361
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 05.07.22 - 12:54
Ответ автору, почет в имени. не в названии, если сказали , почетный гражданин Костаная, то только этим можно гордиться, а пока я вижу только готовность укусить власти города, я согласен, многое делают непрофессионально, плохо, но хотя бы Женя что то делает в рамках своего двора, а за что Вам дали звание, простите я в недоумении. Насколько я знаю, Вы работали в профсоюзах, кроме бесплатных путевок, за счет профсоюзных взносов , чем отличилась эта организация. Самая нахлебническая. Сосновый бор профукали, и кучу детских лагерей, которые принадлежали профсоюзам, а теперь против коррупции?
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