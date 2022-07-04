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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.22 - 22:56
#3631
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Цитата:
111:
Просто где денацификация.. Соврали хомячкам?

Кадыров сказал, что теперь в приоритете - дешайтанизация. Интересно, ты тоже в списке? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.22 - 23:38
#3632
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Цитата:
maxsaf:
Кадыров сказал, что теперь

Слова Кадырова Путину, для меня пустой звук.
Интересно, почему твоя Родина Канада его так боится .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.22 - 23:51
#3633
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Ну и готовим фарш куда то..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
283
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 01:03
#3634
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Мне тут задачку задали. Рассчитать площадь круга. Марик, поможешь? Круг в диметре 3 метра. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
283
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 01:05
#3635
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Цитата:
111:
Ну и готовим фарш куда то..

Ну как куда то? Детям Донбасса наверное? ну или Украины как минимум?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
844
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 09:32
#3636
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Цитата:
Эл-починно:
поможешь?

для решения задачек нужно логическое мышление) сам понимаешь)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 10:00
#3637
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Цитата:
Эл-починно:
Мне тут задачку задали. Рассчитать площадь круга. Марик, поможешь? Круг в диметре 3 метра.

Пародия Александра Иванова:

Площадь круга... Площадь круга. Два пи эр...
— Где вы служите, подруга?
— В АПН...
Юрий Ряшенцев

Заколдованный круг

Говорит моя подруга чуть дыша:
— Где учился ты, голуба, в ЦПШ?(*)
Чашу знаний осушил ты не до дна,
Два пи эр — не площадь круга, а длина,

И не круга, а окружности притом;
Учат в классе это, кажется, в шестом.

Ну, поэты! Удивительный народ!
И наука их, как видно, не берет.
Их в банальности никак не упрекнешь,
Никаким ключом их тайн не отомкнешь.

Все б резвиться им, голубчикам, дерзать...
Образованность все хочут показать...

-----(*)
ЦПШ — церковноприходская школа.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
361
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 11:14
#3638
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Мне интересно. спросит у тех кто говорит про 8 лет, а есть цифры, сколько погибло человек за 8 лет и сколько после спецоперации, сколько человек покинули свои дома за 8 лет и сколько после спецоперации?
Это уже давно повод, а не причина. По моему мнению причина в амбициях, и тут никто из противоборствующих сторон друг друга не краше, Сильные мира сего по новому начали делить мир и тут все пошло в пух и прах.
Просто у некоторых сейчас руки в крови, ничего история всё спишет, зато потом как будем гордиться?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
361
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 11:24
#3639
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Вообще вся эта пропаганда, противно. Когда телеведущий откровенно радуется. тому что нашли останки 170 воннослужащих, не нациков. об этом он не сказал. просто военнослужащих ВСУ, а это люди , которые как могли защищали свою Родину. Даже Геббельс о мертвых так не говорил. Вот это действительно противно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.22 - 11:49
#3640
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Второе Я Путина..

"Проработав три месяца в немецком издании, экс-редактор Первого канала, занимающая активную антироссийскую позицию, осталась не у дел. По этому поводу саркастически высказались журналисты Маргарита Симоньян и Михаил Шахназаров.
Узнав об увольнении Марины Овсянниковой, Симоньян не стала церемониться. «Шлюх надолго не снимают», — лаконично отметила она в своем Telegram-канале."

И эта та, которая брала интервью у Токаева?
Таким только так и отвечать..
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