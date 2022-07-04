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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:06
Цитата:
Когда обращался в поликлинику Pfizera не было, любители Америки наверное подсуетились. Да уж, дела житейские, в Коктем надо ехать, зубы лечить.
гражданин СССР:
Вот что Pfizer с человеческими мозгами делает
Вот что Pfizer с человеческими мозгами делает
Когда обращался в поликлинику Pfizera не было, любители Америки наверное подсуетились. Да уж, дела житейские, в Коктем надо ехать, зубы лечить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:17
Цитата:
Зубы дело такое.. Житейское. Не дай Бог никому зубной болью маяться
Kairat stayer:
Коктем надо ехать, зубы лечить.
Коктем надо ехать, зубы лечить.
Зубы дело такое.. Житейское. Не дай Бог никому зубной болью маяться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:22
Цитата:
У них другой хранит Америку и резаную бумагу .
юля елиссева:
Боже храни Америку и Слава Украине!
Боже храни Америку и Слава Украине!
У них другой хранит Америку и резаную бумагу .
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11311
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:48
Цитата:
юля елиссева:Дай бог Путину здоровье и долгих лет. Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 15:00
Цитата:
Ой вэй , сдается мне что в изощренной форме ваш мозг имеют.
Vit:
Дай бог Путину здоровье и долгих лет. Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.
Дай бог Путину здоровье и долгих лет. Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.
Ой вэй , сдается мне что в изощренной форме ваш мозг имеют.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 15:13
Цитата:
Думаешь, что с саркомой он долго протянет?
Цитата:
Зачем же он тогда привел свои фашистские орды в Украину?
Vit:
Дай бог Путину здоровье и долгих лет.
Дай бог Путину здоровье и долгих лет.
Думаешь, что с саркомой он долго протянет?
Цитата:
Vit:
Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.
Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.
Зачем же он тогда привел свои фашистские орды в Украину?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 15:14
Цитата:
Таки не надо косить под ашкенази...
YESNO:
Ой вэй
Ой вэй
Таки не надо косить под ашкенази...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 16:34
Цитата:
Таки для связки слов только , никто не косит .
юля елиссева:
Таки не надо косить под ашкенази..
Таки не надо косить под ашкенази..
Таки для связки слов только , никто не косит .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 22:08
Цитата:
Да-да, за эту "помощь" СССР должен был платить вплоть до 2030 г., а РФ, как преемница СССР, платила до 2006 г.
юля елиссева:
когда по Ленд-лизу в годы ВОВ помогли СССР победить фашизм.
когда по Ленд-лизу в годы ВОВ помогли СССР победить фашизм.
Да-да, за эту "помощь" СССР должен был платить вплоть до 2030 г., а РФ, как преемница СССР, платила до 2006 г.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17130
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:07
Цитата:
И чего вы до сих пор не там, раз так поздравляете?
юля елиссева:
С днём Независимости США!
С днём Независимости США!
И чего вы до сих пор не там, раз так поздравляете?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:09
Цитата:
Тут вопрос сложный, кто кого и где ещё имеет. Старейшины говорят - поживём увидим. Не стоит опережать события.
YESNO:
Ой вэй , сдается мне что в изощренной форме ваш мозг имеют.
Ой вэй , сдается мне что в изощренной форме ваш мозг имеют.
Тут вопрос сложный, кто кого и где ещё имеет. Старейшины говорят - поживём увидим. Не стоит опережать события.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:13
Цитата:
Ну да, тогда поставляли технику на разбор, 2/3 на запчасти перебирали, и сегодня, то же самое на Украину.
Только Украина не расплатится никогда....Но главное гешефт (в смысле бизнес).
[Исправлено: Эл-починно, 05.07.2022 - 01:16]
юля елиссева:
сказали, когда по Ленд-лизу в годы ВОВ помогли СССР победить фашизм. И теперь тем же Ленд-лизом помогут Украине снова одолеть коричневую чуму с востока.
сказали, когда по Ленд-лизу в годы ВОВ помогли СССР победить фашизм. И теперь тем же Ленд-лизом помогут Украине снова одолеть коричневую чуму с востока.
Ну да, тогда поставляли технику на разбор, 2/3 на запчасти перебирали, и сегодня, то же самое на Украину.
Только Украина не расплатится никогда....Но главное гешефт (в смысле бизнес).
[Исправлено: Эл-починно, 05.07.2022 - 01:16]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:59
//Хотелось бы обратить внимание интересующихся этим вопросом на одну деталь, которую непременно следует учитывать при подсчете военной техники, поступающей в СССР. В справке народного комиссара внешней торговли СССР Анастаса Микояна о выполнении Англией и США обязательств, принятых на Московской конференции трех держав, по поставкам в СССР вооружения, техники и сырья за октябрь–декабрь 1941 года в разделе «американская помощь» читаем о поставках самолетов: «Фактически поставлено только – 204 шт. (...) Из числа поставленных 204 самолетов: Завезено в Союз – 95 шт. Находится в пути – 106 шт.» Кроме того, «были погружены на пароходы, но еще не отправлены» три самолета. И это называлось «фактически поставлено»? Причем не в американском документе, а в советском используется такая интересная формулировка. Поставленным на самом деле мог считаться всего лишь доставленный на судно или находящийся в пути груз? Получается, что так. Поневоле возникает вопрос: а сколько же из находящихся в пути 106 самолетов и трех воздушных машин, погруженных на корабли, но не отправленных, добралось до Мурманска в пригодном для дальнейшего использования состоянии?//
Это ещё учитывая, что и поставленные, не все летали.
Это ещё учитывая, что и поставленные, не все летали.
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