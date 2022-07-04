Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?

Отправлено: - 18:26

Полностью поддерживаю мнение автора. Знаю некоторых почетных граждан города лично. Ведь все знают, что они внесли вклад не только в город или область, но и в историю страны. Как пример, Андрей Васильевич Заика - более 50 лет являлся бессменным директором детской музыкальной школы, был председателем республиканского совета директоров, до сих пор преподает, любим и уважаем всем коллективом. Говорить о нем можно много,тут строк не хватит, надо писать статью))

А Шамиль Алексеевич Фахрутдинов? Гайсенова Римма Габдулловна? Мальчубаева Купей Абдрахмановна? Посмотрите списки. Возможно они уберегут вас от тех комментариев, что выше изложены.

Доброе слово, уважение к ним - это самое первое, что мы можем проявить к ним. Ведь среди этих людей есть те, кто воспитывал ваших детей, лечил их, спасал.