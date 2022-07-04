Прогноз на 5 дней
пасмурно+14°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44596
Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 10:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас, детей войны, в юные годы была своя жизнь - дворово-уличная. Мы сами устраивали себе развлечения, порой довольно жесткие, если оценивать их сегодня. Мы знали все закоулки старого парка, выходившие к Оби, и частенько пялились на фотографии, висевшие на центральной аллее под общей вывеской «Твои люди, Барнаул!».
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
450
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 10:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь всё просто.
Если выделять деньги на льготы почётным гражданам, их трудно будет разворовать. Слишком маленькие суммы и слишком прозрачный процесс.
А поскольку наши чиновники рассуждают с позиции "А что Я с этого иметь буду?", то того, с чего они НЕ могут поиметь ничего, ничего и не делается.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12755
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 10:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суть заметки
Денисов хочет денег
Конец
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
133
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 11:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. к/ф Убить дракона
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15233
Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 14:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж это лукавство от Уважаемого нашим акиматом..
Профайл
И
§ Ильзира
(Пользователи)
Регистрация:
14.11.21
Сообщений:
6
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 18:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью поддерживаю мнение автора. Знаю некоторых почетных граждан города лично. Ведь все знают, что они внесли вклад не только в город или область, но и в историю страны. Как пример, Андрей Васильевич Заика - более 50 лет являлся бессменным директором детской музыкальной школы, был председателем республиканского совета директоров, до сих пор преподает, любим и уважаем всем коллективом. Говорить о нем можно много,тут строк не хватит, надо писать статью))
А Шамиль Алексеевич Фахрутдинов? Гайсенова Римма Габдулловна? Мальчубаева Купей Абдрахмановна? Посмотрите списки. Возможно они уберегут вас от тех комментариев, что выше изложены.
Доброе слово, уважение к ним - это самое первое, что мы можем проявить к ним. Ведь среди этих людей есть те, кто воспитывал ваших детей, лечил их, спасал.
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
158
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 19:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё пища для очередного грабежа бюджета есть! Сейчас состряпают закон, потом увидим море почетных граждан, из числа ближайших родственников акимата, как с переименованием улиц, как с диссертациями и учеными степенями, в общем восток дело тонкое!
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4206
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 04.07.22 - 21:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше были пенсионеры областного и республиканского значения. Это были практически все ветераны войны. Позже туда начали пролазить разные партработники.
Что касается почетных граждан области и городов, то полностью согласен с Тенкишем.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5378
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И в чем почет?
Отправлено: 05.07.22 - 01:16
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, много лет назад, на только что открывшейся интернет платформе можно было посмотреть архивные данные ветеранов ВОВ, для меня открыть личное дело моего отца,деда и моих земляков посмотреть их досье и за что награды получили было огромным удовольствием. Однако, некоторых ветеранов я так и не смог найти, хотя их потомки гордо носятся с их портретами и поминают, после личного обращениям к ним, меня деликатно послали куда подальше. И тут открылись удивительные вещи, оказывается уважаемые ветераны сидели в тюрьме, были в плену , есть и того хуже....
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS