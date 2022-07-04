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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:06
#1096
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Цитата:
гражданин СССР:
Вот что Pfizer с человеческими мозгами делает


Когда обращался в поликлинику Pfizera не было, любители Америки наверное подсуетились. Да уж, дела житейские, в Коктем надо ехать, зубы лечить.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:17
#1097
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Цитата:
Kairat stayer:
Коктем надо ехать, зубы лечить.

Зубы дело такое.. Житейское. Не дай Бог никому зубной болью маяться
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
709
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:22
#1098
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Цитата:
юля елиссева:
Боже храни Америку и Слава Украине!

У них другой хранит Америку и резаную бумагу .
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11311
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 14:48
#1099
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Цитата:
юля елиссева:
Дай бог Путину здоровье и долгих лет. Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
709
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 15:00
#1100
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Цитата:
Vit:
Дай бог Путину здоровье и долгих лет. Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.

Ой вэй , сдается мне что в изощренной форме ваш мозг имеют.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2631
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 15:13
#1101
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Цитата:
Vit:
Дай бог Путину здоровье и долгих лет.

Думаешь, что с саркомой он долго протянет?
Цитата:
Vit:
Дай ему сил победить всех нациков на святой земли украинской.

Зачем же он тогда привел свои фашистские орды в Украину?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2631
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 15:14
#1102
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Цитата:
YESNO:
Ой вэй

Таки не надо косить под ашкенази...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
709
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 16:34
#1103
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Цитата:
юля елиссева:
Таки не надо косить под ашкенази..

Таки для связки слов только , никто не косит .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 22:08
#1104
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Цитата:
юля елиссева:
когда по Ленд-лизу в годы ВОВ помогли СССР победить фашизм.


Да-да, за эту "помощь" СССР должен был платить вплоть до 2030 г., а РФ, как преемница СССР, платила до 2006 г.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17130
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.22 - 23:14
#1105
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Одно время тихо было, сейчас снова активизировались определенные товарищи




Лента
Уже и на ленте. Если там заметили - завтра эксперты диванные перейдут в контр-атаку

[Исправлено: maxsaf, 04.07.2022 - 23:17]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:07
#1106
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Цитата:
юля елиссева:
С днём Независимости США!

И чего вы до сих пор не там, раз так поздравляете? 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:09
#1107
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Цитата:
YESNO:
Ой вэй , сдается мне что в изощренной форме ваш мозг имеют.

Тут вопрос сложный, кто кого и где ещё имеет. Старейшины говорят - поживём увидим. Не стоит опережать события. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:13
#1108
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Цитата:
юля елиссева:
сказали, когда по Ленд-лизу в годы ВОВ помогли СССР победить фашизм. И теперь тем же Ленд-лизом помогут Украине снова одолеть коричневую чуму с востока.

Ну да, тогда поставляли технику на разбор, 2/3 на запчасти перебирали, и сегодня, то же самое на Украину.
Только Украина не расплатится никогда....Но главное гешефт (в смысле бизнес). 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 05.07.2022 - 01:16]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.22 - 01:59
#1109
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//Хотелось бы обратить внимание интересующихся этим вопросом на одну деталь, которую непременно следует учитывать при подсчете военной техники, поступающей в СССР. В справке народного комиссара внешней торговли СССР Анастаса Микояна о выполнении Англией и США обязательств, принятых на Московской конференции трех держав, по поставкам в СССР вооружения, техники и сырья за октябрь–декабрь 1941 года в разделе «американская помощь» читаем о поставках самолетов: «Фактически поставлено только – 204 шт. (...) Из числа поставленных 204 самолетов: Завезено в Союз – 95 шт. Находится в пути – 106 шт.» Кроме того, «были погружены на пароходы, но еще не отправлены» три самолета. И это называлось «фактически поставлено»? Причем не в американском документе, а в советском используется такая интересная формулировка. Поставленным на самом деле мог считаться всего лишь доставленный на судно или находящийся в пути груз? Получается, что так. Поневоле возникает вопрос: а сколько же из находящихся в пути 106 самолетов и трех воздушных машин, погруженных на корабли, но не отправленных, добралось до Мурманска в пригодном для дальнейшего использования состоянии?//
Это ещё учитывая, что и поставленные, не все летали.
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