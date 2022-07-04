Флуд и оффтопик (часть 7)

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//Хотелось бы обратить внимание интересующихся этим вопросом на одну деталь, которую непременно следует учитывать при подсчете военной техники, поступающей в СССР. В справке народного комиссара внешней торговли СССР Анастаса Микояна о выполнении Англией и США обязательств, принятых на Московской конференции трех держав, по поставкам в СССР вооружения, техники и сырья за октябрь–декабрь 1941 года в разделе «американская помощь» читаем о поставках самолетов: «Фактически поставлено только – 204 шт. (...) Из числа поставленных 204 самолетов: Завезено в Союз – 95 шт. Находится в пути – 106 шт.» Кроме того, «были погружены на пароходы, но еще не отправлены» три самолета. И это называлось «фактически поставлено»? Причем не в американском документе, а в советском используется такая интересная формулировка. Поставленным на самом деле мог считаться всего лишь доставленный на судно или находящийся в пути груз? Получается, что так. Поневоле возникает вопрос: а сколько же из находящихся в пути 106 самолетов и трех воздушных машин, погруженных на корабли, но не отправленных, добралось до Мурманска в пригодном для дальнейшего использования состоянии?//

Это ещё учитывая, что и поставленные, не все летали.