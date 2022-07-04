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≡ Сколько будут платить костанайцы за питьевую воду и канализацию с августа 2022 года?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44596
Сколько будут платить костанайцы за питьевую воду и канализацию с августа 2022 года?
Отправлено: 04.07.22 - 20:19
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ГКП «Костанай-Су» обратилось в ДКРЕМ с предложением о повышении среднего тарифа для потребителей в 2022 году. Антимонопольное ведомство утвердило тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на уровне ниже, чем просил монополист.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
866
Re: Сколько будут платить костанайцы за питьевую воду и...
Отправлено: 04.07.22 - 20:19
#1
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Это сколько можно???????????????????77
эти поднимают за холодную воду, ктэк следом поднимет за горячую, там еще чертовы газовики с их "ремонтом". 100 % поднимут. И так по кругу, по вечному кругу...
Надо что-то делать, в конце-концов. 111 и абайка, отдыхайте, ну вас на фик
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1539
Сколько будут платить костанайцы за питьевую воду и канализацию с августа 2022 года?
Отправлено: 04.07.22 - 20:41
#2
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Цитата:
electro:

Ещё эксперимент по выравниванию тарифов за электричество.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1539
Сколько будут платить костанайцы за питьевую воду и канализацию с августа 2022 года?
Отправлено: 04.07.22 - 20:45
#3
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Цитата:
КГСПС:

Затраты на производство 100квт, которые потребляет физ.лицо, не идут ни в какое сравнение с затратами на производство миллионов квт, потребляемых каким-либо предприятием. О каком выравнивании вообще может идти здесь речь?Тем более, что эти юр.лица сами прекрасно всё выравнивают, закладывая всё в стоимость товаров и тарифы.
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