Отправлено: - 20:45

КГСПС:



Цитата:Затраты на производство 100квт, которые потребляет физ.лицо, не идут ни в какое сравнение с затратами на производство миллионов квт, потребляемых каким-либо предприятием. О каком выравнивании вообще может идти здесь речь?Тем более, что эти юр.лица сами прекрасно всё выравнивают, закладывая всё в стоимость товаров и тарифы.