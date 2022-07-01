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Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44596
Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
Отправлено: 01.07.22 - 22:40
Привыкайте, костанайцы, с легкого словца акима области А.Мухамбетова, сказанного 17 июня на отчетной встрече с жителями города, традиционные цветочные клумбы, десятками лет украшавшие областной центр и ставшие его изюминкой, прозваны \"временной показухой\".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 866
Re: Жаңа Қазақстан: цветы - это...
Отправлено: 01.07.22 - 22:40
Жень, спасибо тебе.
А, может сами начнем? в 9ке и 8ке?
Я понимаю, что всё упрётся в цену вопроса, но надо думать-то...
А, может сами начнем? в 9ке и 8ке?
Я понимаю, что всё упрётся в цену вопроса, но надо думать-то...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12755
Re: Жаңа Қазақстан: цветы - это...
Отправлено: 02.07.22 - 14:47
Цитата:
Изюминкой?
Обычный советский колхоз везде сажать цветы или ставить шины в виде лебедей)
Временная показуха и есть
Цитата:
Аааа у нас теперь оказывается есть градация где есть клумбы для народа а где для властей?)
Тоесть цветы возле акимата где вечерами тусуются сотни человек,гуляют мамы с детьми,выступают уличные музыканты и молодежь снимает ролики это для акима
А чуть дальше пустая клумба это для народа?)))
"Логично"как всегда у Юджина
Особенно смешит фото сравнения
2013 и 2022 год
Где на площадке возле марта был колхоз с клумбами и сейчас когда клумбы убрали для того чтобы увеличить место для прохожих коих летом собирается огромное колличество и во время массовых гуляний эти клумбы не к селу не городу приходилось обходить
А дети те вообще бегали по этим клумбам давя цветы)
Но зачем разбираться в таких вопросах
Трагедия века же цветочков нет
Ужаааас! Печаль!)
Привыкайте, костанайцы, с легкого словца акима области А.Мухамбетова, сказанного 17 июня на отчетной встрече с жителями города, традиционные цветочные клумбы, десятками лет украшавшие областной центр и ставшие его изюминкой, прозваны "временной показухой
Изюминкой?
Обычный советский колхоз везде сажать цветы или ставить шины в виде лебедей)
Временная показуха и есть
Цитата:
Как же выглядят клумбы для народа?
Аааа у нас теперь оказывается есть градация где есть клумбы для народа а где для властей?)
Тоесть цветы возле акимата где вечерами тусуются сотни человек,гуляют мамы с детьми,выступают уличные музыканты и молодежь снимает ролики это для акима
А чуть дальше пустая клумба это для народа?)))
"Логично"как всегда у Юджина
Особенно смешит фото сравнения
2013 и 2022 год
Где на площадке возле марта был колхоз с клумбами и сейчас когда клумбы убрали для того чтобы увеличить место для прохожих коих летом собирается огромное колличество и во время массовых гуляний эти клумбы не к селу не городу приходилось обходить
А дети те вообще бегали по этим клумбам давя цветы)
Но зачем разбираться в таких вопросах
Трагедия века же цветочков нет
Ужаааас! Печаль!)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8618
Re: Жаңа Қазақстан: цветы - это...
Отправлено: 02.07.22 - 21:18
Цитата:
Вот прям впервые соглашусь! Да, каждому своё!
Кому-то посидеть в комфортной тени деревьев, вдыхая увлажненный воздух от политых клумб и аромат цветов в радость, когда дети воспитываются на трудолюбии и бережном отношении к природе... но их остается всё меньше.
А для нынешнего понаехавшего большинства в городе пыльная раскаленная брусчатка заплеванная соплями с насваем под сдыхающими соснами покажется раем после аулов.
Для них конечно клумбы не нужнны... Это же столько место пропадает для харчков. Вроде как в цветы плюнуть не очень говорят.
Да, быдлятское, скудоумное воспитание подобных абаек - это будущее Жана Казакстана!
abaika95:
Ужаааас! Печаль!)
Ужаааас! Печаль!)
Вот прям впервые соглашусь! Да, каждому своё!
Кому-то посидеть в комфортной тени деревьев, вдыхая увлажненный воздух от политых клумб и аромат цветов в радость, когда дети воспитываются на трудолюбии и бережном отношении к природе... но их остается всё меньше.
А для нынешнего понаехавшего большинства в городе пыльная раскаленная брусчатка заплеванная соплями с насваем под сдыхающими соснами покажется раем после аулов.
Для них конечно клумбы не нужнны... Это же столько место пропадает для харчков. Вроде как в цветы плюнуть не очень говорят.
Да, быдлятское, скудоумное воспитание подобных абаек - это будущее Жана Казакстана!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12755
Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
Отправлено: 02.07.22 - 21:41
Цитата:
Да причем дети бегали русские с кск и иногда в этих клумбах спали пьяные русские мужики с улицы рабочей)) ну это так для контекста) мы же понимаем что не об этом речь но ты сам захотел))
Им просто "коренным" КУстанайцам Предков Крестьян которых пригнал сюда голод невдомёк что есть в городе такой вот Женя
Который почти что расист на почве озеленения
Все кто не поливает цветочки у него это унтерменши
Все те у кого бабушки не родились в частном секторе в пределах Кустаная они понаеховшие деревенщины
Все кто из аулов это фу фу мерзость
Мы то тут в Нью йорках родились!! У нас цветочки везде и удобрения!! А какие огурцы в огородах!))) Мы то городские и к деревне мы отношения не имеем))
Потомок дачной аристократии как Никак)
Которую хлебом не корми дай сделать из шины прекрасного лебедя
Или двор свой украсить к новому году китайской мишурой
А плитка и асФальтироваННое пространство в центре это конечно для бедных)))
yudjin:
Да, быдлятское, скудоумное воспитание подобных абаек - это будущее Жана Казакстана
Да, быдлятское, скудоумное воспитание подобных абаек - это будущее Жана Казакстана
Да причем дети бегали русские с кск и иногда в этих клумбах спали пьяные русские мужики с улицы рабочей)) ну это так для контекста) мы же понимаем что не об этом речь но ты сам захотел))
Им просто "коренным" КУстанайцам Предков Крестьян которых пригнал сюда голод невдомёк что есть в городе такой вот Женя
Который почти что расист на почве озеленения
Все кто не поливает цветочки у него это унтерменши
Все те у кого бабушки не родились в частном секторе в пределах Кустаная они понаеховшие деревенщины
Все кто из аулов это фу фу мерзость
Мы то тут в Нью йорках родились!! У нас цветочки везде и удобрения!! А какие огурцы в огородах!))) Мы то городские и к деревне мы отношения не имеем))
Потомок дачной аристократии как Никак)
Которую хлебом не корми дай сделать из шины прекрасного лебедя
Или двор свой украсить к новому году китайской мишурой
А плитка и асФальтироваННое пространство в центре это конечно для бедных)))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1385
Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
Отправлено: 03.07.22 - 08:31
Одни хотят видеть на месте Костаная Город-Сад, а другие Город-Степь.
Побеждают вторые.
Побеждают вторые.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2270
Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
Отправлено: 03.07.22 - 09:21
Цитата:
То есть, все кто за цветы и против уничтожения деревьев - расисты? Это вообще в какие ворота? Давай ещё скажи, что тот, кто выступает за культурное поведение в обществе и против отправления естественных нужд в общественных местах, теперь культурный расист? От таких заявлений прямо запах идёт, как будто приоткрывают очередное тухлое окно Овертона.
Цитата:
Старые майданщики не могут просто так смотреть на несгоревшие шины. Руки начинают трястись и судорожно ищут спички. А повод им никакой не нужен. Главное, чтобы все горело, вокруг костров скакали закопченные тела и кричали какую-нибудь бессмыслицу. Ничего не поделаешь, зов предков.
[Исправлено: Домовенок, 03.07.2022 - 10:06]
abaika95:
Который почти что расист на почве озеленения
Который почти что расист на почве озеленения
То есть, все кто за цветы и против уничтожения деревьев - расисты? Это вообще в какие ворота? Давай ещё скажи, что тот, кто выступает за культурное поведение в обществе и против отправления естественных нужд в общественных местах, теперь культурный расист? От таких заявлений прямо запах идёт, как будто приоткрывают очередное тухлое окно Овертона.
Цитата:
abaika95:
Которую хлебом не корми дай сделать из шины прекрасного лебедя
Которую хлебом не корми дай сделать из шины прекрасного лебедя
Старые майданщики не могут просто так смотреть на несгоревшие шины. Руки начинают трястись и судорожно ищут спички. А повод им никакой не нужен. Главное, чтобы все горело, вокруг костров скакали закопченные тела и кричали какую-нибудь бессмыслицу. Ничего не поделаешь, зов предков.
[Исправлено: Домовенок, 03.07.2022 - 10:06]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 346
Re: Жаңа Қазақстан: цветы - это...
Отправлено: 03.07.22 - 11:43
вот Абайка, вроде грамотный человек. Пишет правильно, без ошибок. А в голове какая то однобокость, во взгляде близорукость. А в душе наверняка злость и тяжелый камень.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4079
Re: Жаңа Қазақстан: цветы - это...
Отправлено: 04.07.22 - 19:48
Юджин не ленится, фотографирует и сравнивает.
Я как то обленился и честно уже не верю в искренность помыслов чиновников, но справедливости ради отмечу, что новый городской действует,
Ахметов - это полоса запущенности и равнодушия.
Пока только так...
Я как то обленился и честно уже не верю в искренность помыслов чиновников, но справедливости ради отмечу, что новый городской действует,
Ахметов - это полоса запущенности и равнодушия.
Пока только так...
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