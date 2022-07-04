Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+17°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • С-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ И снова гроза и дожди - О погоде в Костанае и области в ближайшие дни
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44596
И снова гроза и дожди - О погоде в Костанае и области в ближайшие дни
Отправлено: 04.07.22 - 18:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 5 июля, ночью на юге и востоке региона дождь, днем на севере и северо-востоке небольшой дождь, гроза. Ветер северный, 9-14 м/с. На юге с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 7...12 градусов, на юге области 16. Днем 17...22 градусов, на юге региона 27.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15230
Re: И снова гроза и дожди - О погоде в Костанае и области в...
Отправлено: 04.07.22 - 18:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и дождь был..
Как раз был в Затобыловке.
С градом..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS