Отправлено: - 10:29

viktorian85:

Потому что кумовство Саке Маке Баке

по его приблизительным подсчетам, обошлись примерно в Т50 млн.

Цитата:Это как кум,сват,брат в России?Хотя нет в России посложнееДрузья это те с кем учился,тренировался,служил,работал в питерской мэрии и так далее.Цитата:ПодозрительноНа 50 лямов взятки вчера попался другой журналист который блогерИ тут 50 лямовМожет дела как-то связаны?))