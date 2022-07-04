Отправлено: - 10:25

юля елиссева:

когда уже у нас всякое официально организованное мероприятие перестанут называть флешмобом?

Цитата:Когда в отделе культуры молодые появятсяА не те молодые которые пришли в отдел культуры в 2009 году когда все такие сборища модно и стильно было называть флешмоб))