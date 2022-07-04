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≡ Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44594
Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
Отправлено: 04.07.22 - 00:03
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Около 50 музыкантов сыграли четыре кюя: «Тепен кок», «Би», «Балбырауын» и «Келиншек». Среди участников флешмоба как молодые исполнители и студенты музыкального колледжа, так и взрослые исполнители.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25105
Re: Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
Отправлено: 04.07.22 - 00:03
#1
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Хотелось бы - послушать и - посмотреть... :lol: ;-)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2631
Re: Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
Отправлено: 04.07.22 - 09:12
#2
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когда уже у нас всякое официально организованное мероприятие перестанут называть флешмобом?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
84
Re: Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
Отправлено: 04.07.22 - 10:12
#3
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Цитата:
drakon:
Хотелось бы - послушать и - посмотреть

Подпишитесь на нас в телеграмме. Там есть небольшое видео с одним из кюев.
Цитата:
юля елиссева:
перестанут называть флешмобом?

А как на ваш взгляд лучше или правильно назвать такие мероприятия?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12753
Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
Отправлено: 04.07.22 - 10:25
#4
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Цитата:
юля елиссева:
когда уже у нас всякое официально организованное мероприятие перестанут называть флешмобом?

Когда в отделе культуры молодые появятся
А не те молодые которые пришли в отдел культуры в 2009 году когда все такие сборища модно и стильно было называть флешмоб))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2631
Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
Отправлено: 04.07.22 - 10:35
#5
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
А как на ваш взгляд лучше или правильно назвать такие мероприятия?)

просто концертом ко дню домбры, но никак не флешмобом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15227
Re: Флешмоб в честь дня домбры провели в Рудном
Отправлено: 04.07.22 - 15:01
#6
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Мда..
Что такое флешмоб, еще самому непонятно..
Какое то быстрое действие с танцами, когда никто ничего не знает?
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