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≡ В Казахстане запустили сайт для дистанционных жертвоприношений на Курбан айт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44594
В Казахстане запустили сайт для дистанционных жертвоприношений на Курбан айт
Отправлено: 04.07.22 - 13:49
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В Казахстане запустили специальный сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения в честь мусульманского праздника Курбан айт. Об этом сообщил председатель ДУМК Наурызбай-кажы Таганулы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2631
Re: В Казахстане запустили сайт для дистанционных...
Отправлено: 04.07.22 - 13:49
#1
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//Жертвоприношение овец и коз может заказать один человек, а крупного рогатого скота и верблюдов – один или семь человек вместе.//
А если хочу чтобы прирезали курицу или уточку? то надо сразу 7 штук заказывать?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2631
Re: В Казахстане запустили сайт для дистанционных...
Отправлено: 04.07.22 - 13:51
#2
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Пишут, что разрешать скоро сайгаков отстреливать? Можно для жертвы сайгака заказать? А вообще хорошей было бы идеей приносить в жертву чиновников пойманных на коррупции, а не овечек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15227
Re: В Казахстане запустили сайт для дистанционных...
Отправлено: 04.07.22 - 14:51
#3
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Хм..
То есть тот, кто делает жертвоприношение, вносит деньги допустим за целого барана 50 тысяч, за услугу еще 15 тысяч и смотрит на картинки, как жертвенного барана раздают бедным людям и даже не попробует его?
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