Re: В Казахстане запустили сайт для дистанционных...

Отправлено: - 13:49

//Жертвоприношение овец и коз может заказать один человек, а крупного рогатого скота и верблюдов – один или семь человек вместе.//

А если хочу чтобы прирезали курицу или уточку? то надо сразу 7 штук заказывать?