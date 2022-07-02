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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44591
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
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Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15378
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 19:16
#45
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Цитата:
Добринцофф:
Они немного разные,в Казахстане оперативки 16,в России 8.

Да, верно - не заметил. Но оперативка - это совсем недорого. Там и процессор немного другой, но одного поколения. В любом случае для такой небольшой разницы в характеристиках такая существенная разница в цене говорит о том что в Казахстане техника совсем не дешевле. Как минимум, если была бы одинаковая цена - то можно было бы говорить о том что "россияне всё скупят". Но нет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15378
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 19:18
#46
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Цитата:
serg kost:
Без СНИЛС дадут ипотеку?

СНИЛС делается за 15-20 минут в МФЦ. Я говорю что в принципе взять ипотеку иностранному гражданину в России возможно и без подтверждения доходов, но с первоначальным взносом не менее 30%.

[Исправлено: Victor Yang, 03.07.2022 - 19:28]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1385
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 19:58
#47
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Цитата:
Добринцофф: DELL доплата за бренд,можно купить lenovo с аналогичными характеристиками на порядок дешевле будет.
DELL у меня работает почти 11 лет без замечаний. Правда, тогда и делали на совесть. С lenovo редко так везёт.
Цитата:
Victor Yang:
СНИЛС делается за 15-20 минут в МФЦ.

Вот мне в 2018 году и не сделали, потому что не было постоянного дохода.
И я брал квартиру по ДДУ без ипотеки. После сдачи дома выплатил сразу оставшиеся 25%.

[Исправлено: serg kost, 03.07.2022 - 20:00]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8755
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 20:27
#48
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Цитата:
serg kost:
DELL у меня работает почти 11 лет без замечаний. Правда, тогда и делали на совесть. С lenovo редко так везёт.

У меня самсунг то же 11 лет работает,правда я и не знаю радоваться этому или нет,устаревает техника.Хотя сейчас hdd на ssd поменял,ожил он ,летает прям.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15378
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 20:33
#49
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Цитата:
serg kost:
DELL у меня работает почти 11 лет без замечаний.

У меня 3 года и с замечаниями - через год средний ряд клавиатуры стал глючить - то не нажимаются, то двойное нажатие. Сказали что партия была такая и производитель это не признает. Пришлось ремонтировать тысяч за 13 вроде - для работы нужен.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15378
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 20:35
#50
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Цитата:
serg kost:
Вот мне в 2018 году и не сделали, потому что не было постоянного дохода.

Возможно правила изменились, но мне вот так говорили. Я вот на днях взял ипотеку с 65% ПВ - никто про доход не спрашивал. Его подтверждением можно было уменьшить ставку.
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