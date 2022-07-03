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≡ Почему все не так… Сравниваем места отдыха и досуга в Костанае и Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44591
Почему все не так… Сравниваем места отдыха и досуга в Костанае и Алматы
Отправлено: 03.07.22 - 12:25
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Читатель "НГ" Сапархан ХАКИМОВ делится впечатлениями от организации массового отдыха и досуга в двух городах. В результате этого сравнения у него возникло несколько вопросов к власти Костаная, и самый главный: "Почему у нас все не так?".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25100
Re: Почему все не так… Сравниваем места отдыха и досуга в...
Отправлено: 03.07.22 - 12:25
#1
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А МАрик, в Алма-Ату - едет... :lol: :-P
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8618
Re: Почему все не так… Сравниваем места отдыха и досуга в...
Отправлено: 03.07.22 - 12:40
#2
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Вот только Парк Победы оставьте в покое от этого бедлама в виде машинок, киосков, батутов. Во-первых, это первое городское кладбище. Если многим не известен этот факт. Пусть это будет тихим и умиротаоренным местом, а не очередным базар-вокзалом.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
185
Re: Почему все не так… Сравниваем места отдыха и досуга в...
Отправлено: 03.07.22 - 14:18
#3
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Цитата:
yudjin: Вот только Парк Победы оставьте в покое от этого бедлама в виде машинок, киосков, батутов. Во-первых, это первое городское кладбище.

Да, было кладбище - действовало с конца 19 века по 1949 год, там шли массовые захоронение расстрелянных в время гражданской войны, также умерших в госпиталях во время ВОВ и другие.
Поэтому я думаю, что спортинвентарь и прочая развлекуха там неуместна. А вот туалеты и напитки, можно было бы, чтобы люди могли спокойно прогуливаться по парку.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
816
Re: Почему все не так… Сравниваем места отдыха и досуга в...
Отправлено: 03.07.22 - 20:04
#4
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Сравните пляж поселка Борового (Щучье-Боровое) и города Костанай. Разница огромная.
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