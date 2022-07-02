Отправлено: - 20:27

serg kost:

DELL у меня работает почти 11 лет без замечаний. Правда, тогда и делали на совесть. С lenovo редко так везёт.

Цитата:У меня самсунг то же 11 лет работает,правда я и не знаю радоваться этому или нет,устаревает техника.Хотя сейчас hdd на ssd поменял,ожил он ,летает прям.